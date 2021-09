Hainele s-ar putea scumpi în următoarea perioadă. Prețul bumbacului a atins maximul ultimilor 10 ani

Cetățenii din toată lumea, inclusiv cei din România, s-ar putea confrunta în următoarea perioadă cu o altă problemă: scumpirea articolelor de îmbrăcăminte.

Conform presei internaționale, hainele s-ar putea scumpi, după ce prețul bumbacului a ajuns la maximul ultimilor 11 ani.

Hainele, de la blugi la tricouri, s-ar putea scumpi în următoarea perioadă

În această săptămână, cotaţiile futures la bumbac au trecut peste pragul de un dolar pentru o livră, prima dată în ultimii zece ani, transmite .

Acest lucru a fost posibil din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a problemelor din industria de shipping care pun în pericol livrările de bumbac.

Concret, la bursa de la New York, contractul la bumbac cu livrare în luna decembrie a urcat până la 1,005 dolari pentru o livră (453 grame), cel mai ridicat nivel înregistrat după luna noiembrie 2011.

Per total, preţul bumbacului s-a majorat cu 28% în 2021 pe fondul unei cereri puternice venită în special din China, combinată cu perturbările pe partea de ofertă provocate de pandemie şi haosul din sectorul de logistică, ca urmare a creşterii costurilor cu transportul maritim.

Prețul mai mare al bumbacului, echivalent cu scumpiri pentru mai multe tipuri de îmbrăcăminte

Conform specialiștilor, prețul mai mare al bumbacului echivalează cu o creştere şi pentru costul articolelor de .

În perioada următoare, marii retailerii ar putea încerca să transfere aceste costuri la consumatori: de la tricouri la .

Potrivit sursei citate, analiştii preconizează că 2021 va fi al doilea an consecutiv de deficit global de aprovizionare cu bumbac, iar China, cel mai mare utilizator mondial, are nevoie de noi surse de aprovizionare cu bumbac pentru industria sa textilă. În debutul acestui an, SUA au interzis importurile de produse din bumbac provenit din regiunea chineză Xinjiang.

În prezent, și alte importante ţări producătoare de bumbac din Asia, precum Bangladesh, Pakistan şi India, au probleme cu culturile de bumbac.

De asemenea, Mexicul, un important cumpărător, se pregăteşte să cumpere cea mai mare cantitate de bumbac american din ultimii 11 ani.

În ultimul an, exporturile de bumbac ale SUA au atins 16,4 milioane baloţi, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, graţie unor importuri globale record. Pentru prima dată în ultimii şase ani, China a depăşit Vietnamul, devenind cea mai importantă destinaţie pentru bumbacul american.