Hair-stylistul de un milion de euro din România își dezvăluie marile secrete, după 15 ani de succes: „Cheltuielile sunt foarte mari. Nu e un tabu”

George Soare, hair-stylistul de un milion de euro din România, a dat mare petrecere la împlinirea primilor 15 ani de succes! Salonul său, Tribute, a devenit, de-a lungul anilor, casa multor celebrități din România, iar pentru toate rezultatele de care stilistul se bucură acum a muncit pe brânci.

George Soare a marcat cei 15 ani de Tribute cu un show de zile mari. Horia Brenciu a încins atmosfera

Miercuri, 25 septembrie, lumea bună mondenă s-a adunat pentru a-i aduce un tribut lui George Soare, stilistul care transformă coafurile în artă și le face pe femei și mai frumoase decât sunt.

ADVERTISEMENT

Seara a început cu o coregrafie a artiștilor de la Cobo Dance, care a strâns ropote de aplauze din partea invitaților. Dansatorii au purtat coafuri impresionante realizate de echipa Tribute. Gala aniversară a continuat cu o expoziție digitală unică, în care au fost descoperite 15 femei cu povești și vârste diferite din

Expoziția a fost reprezentată, printr-o serie de fotografii artistice, de către Andreea Macri. Evenimentul s-a încheiat cu un recital live susținut de și trupa sa.

ADVERTISEMENT

FANATIK i-a aflat secretele chiar în seara de gală, la care au participat o serie de nume cunoscute printre care Andreea Esca, Albertina Ionescu, sau femeia de afaceri Luchi Georgescu, printre mulți alții.

„Nu mi-am dorit niciodată să fiu patron sau să mi se spună că sunt șef”

„Primii 15 ani au trecut foarte frumos, au zburat. Dar am simțit în același timp că am făcut multe. Acum, pregătind proiectul, mi-am dat seama că au fost multe chestii frumoase.

ADVERTISEMENT

Am fost privilegiați încă de la început, am mers, așa, cu curaj. Sincer, salonul, când l-am deschis, nu mi-am dorit niciodată să fiu patron sau să mi se spună că sunt șef. L-am făcut, pentru că deja strânsesem o mână de cliente, în freelancing, am fost freelancer o perioadă și mi-am dorit un loc pentru ele să se simtă răsfățate, respectate. Am vrut un loc unde să merg de drag și eu, și colegii mei și așa a luat naștere Tribute. Cu oamenii cu care împărtășim aceleași valori s-a ajuns aici. Cu multă educație, am investit și investim constant. Ne-am autodepășit”, a dezvăluit George Soare, pentru FANATIK.

Hair-stylistul cu o cifră de afaceri de un milion de euro ne-a mai spus că are angajați chiar și de la început și că nu a dat afară pe nimeni. E adevărat, au fost persoane care au plecat de la salon, de-a lungul anilor, din varii motive, dar a rămas prieten cu toți foștii angajați.

ADVERTISEMENT

„Noi nu am dat oameni afară”

„Da, chiar suntem prieteni și dincolo de muncă. Sunt în familia asta persoane de 14 ani. Noi nu am dat oameni afară, dar pe parcurs alții au ales alt drum, au plecat din țară. Unii și-au deschis saloanele lor, dar am rămas prieteni, cu toții.

Suntem prieteni, ne susținem, ne împrumutăm de produse. Cei care au ales să meargă pe drumul lor au făcut-o prietenește. Dar sunt și alți artiști, coafori, care nu vor să își asume responsabilitatea unui business. Aici, să ai un business în România nu e tocmai ușor. Te lupți cu tot felul de mentalități, mai avem de lucrat, e un carusel. Mie îmi plac oricum provocările”, ne-a mai spus hair-stylistul vedetelor.

Hair-stylistul cu o cifră de afaceri de un milion de euro vorbește despre provocările afacerii sale: „Vorbim despre lux și atunci când nu ni-l permitem e cam tricky”

Întrebat dacă a atins milionul de euro, George Soare ne-a mărturisit că nu a fost vreodată o țintă să ajungă la această sumă. Ca cifră de afaceri, da, a depășit-o în cei 15 ani de când are salonul.

„Nici măcar nu a fost în targetul meu să ating milionul de euro. În bancă, ca și economii, nu-l am. Ca cifră de afaceri, în 15 ani, l-am depășit de mult. Dar cine nu cunoaște industria noastră de beauty… Și aici vorbesc pe partea de hair-style, cheltuielile sunt foarte mari, cu tot ce înseamnă locație… Produsele costă, salariile angajaților, ca să poți să-i motivezi. Nu e un tabu, trebuie să le dai salarii bune, să aibă un stil de viață frumos și sănătos, adică vorbim despre lux și atunci când noi nu ni-l permitem e cam tricky. Practic, e ca un flow de bani care vine și pleacă. Și eu și asociata mea suntem mulțumiți că avem un venit care ne permite să avem o viață decentă în România”, ne-a zis Soare.

Expertul în coafuri artistice a mai punctat că nu există vedetă din România cu care să nu fi colaborat măcar o dată. Printre cele care a devenit o clientă fidelă Tribute se află prezentatoarea TVR, Albertina Ionescu.

Imagini spectaculoase de la aniversarea a 15 ani de Tribute. Echipa lui George Soare a făcut un show de zile mari

George Soare a colaborat cu majoritatea vedetelor din România

„Eu când am deschis salonul deja aveam în portofoliu câteva personalități. Eu doi ani am făcut specializări în Franța, dar înainte de salon am făcut multe proiecte. Pe vremea aia lucram și la videoclipuri, colaboram cu toți fotografii celebri de pe vremea aia. Am cunoscut toate vedetele din România. Nu cred că există persoană publică din România cu care să nu fi colaborat vreodată, exceptând zona de tiktokeri”, a adăugat hair-stylistul.

Cât despre numele său, Soare, George a zis că s-ar putea să fie predestinat, căci nu suportă deloc frigul și e dependent de lumină. De altfel, și aici a vorbit de o altă mare pasiune în afară de coafuri, călătoritul, alege întotdeauna destinații însorite. Următoarele țări pe lista stilistului, în care nu a fost, sunt Argentina și Brazilia.

„Nu știu dacă e un nume predestinat, dar tot timpul e soare în viața mea. Eu sunt dependent de soare, inclusiv în casa în care locuiesc am ținut să fie cât mai luminată. Mie soarele îmi dă o stare de bine, vacanțele mi le petrec în locuri însorite”, a încheiat Soare.