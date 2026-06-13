Haiti – Scoția, LIVE VIDEO în grupa C de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

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La doar o oră de la finalul partidei vedetă din Grupa C, Brazilia – Maroc, Haiti și Scoția se întâlnesc în Foxborough, Massachusetts, Statele Unite ale Americii, pe Gillette Stadium. Acesta este unul dintre meciurile ce vor atrage cea mai mică audiență în România, ținând cont atât de valoarea echipelor, cât și de ora târzie la care se joacă. Totuși, Campionatul Mondial oferă de multe ori surprize, așa că ne vom aștepta la spectacol, chiar dacă numele echipelor nu este atât de ofertant. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Haiti – Scoția LIVE la CM 2026. Start joc pentru ambele echipe

Meciul dintre Haiti și Scoția este al doilea din Grupa C. Aceasta este unul dintre cele mai puțin ofertante meciuri la prima vedere, însă faptul că va fi la doar o oră după Brazilia – Maroc, care este cel mai interesant meci de până acum, ar putea face ca mulți fani ai fotbalului să sacrifice câteva ore de somn pentru a urmări totuși acest meci. Chiar dacă Haiti este văzută fără șanse în această grupă, micuța națională dispune de câțiva jucători foarte interesanți, precum Jean-Ricner Bellegarde (cotă de 16 milioane de euro, Wolves) sau Wilson Isidor (cotă de 18 milioane de euro, Sunderland).

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De partea cealaltă, Scoția are foarte mulți jucători care evoluează la un nivel bun în Anglia, iar vedeta echipei este, cu siguranță, Scott McTominay, numit cel mai bun jucător din Serie A în urmă cu două sezoane, când Napoli a câștigat campionatul. Partida are loc duminică, 14 iunie, de la ora 04:00 (ora României).

Haiti – Scoția LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Haiti 2026-06-14T01:00:00Z Scoția

Clasament grupa C

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ▼ Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 ▼ Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 2 ▼ Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Echipe Haiti – Scoția

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cum s-a calificat Haiti la CM 2026

Haiti face parte din America Centrală, unde adversarele nu sunt de cel mai înalt calibru. Totuși, micuța națională a reușit să obțină primul loc într-o grupă formată din patru echipe. Pentru calificare, Haiti s-a luptat cu Honduras, Costa Rica și Nicaragua, și a obținut 11 puncte dintr-un total de 18 posibile. Astfel, naționala condusă de francezul Sebastien Migne a ajuns într-o grupă de foc, din care mai fac parte Scoția, Maroc și Brazilia.

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Cum s-a calificat Scoția la CM 2026

Scoțienii au avut un parcurs istoric în preliminarii și au obținut primul loc în grupă, cu 13 puncte și golaveraj 13-7. Ei au lăsat acasă echipe precum Danemarca sau Grecia. Deși danezii au avut șansa barajului, aceștia nu au reușit să pătrundă în cele 48 de echipe participante. A patra componentă a grupei a fost Belarus, care nu a obținut decât 2 puncte.

Cât costă un bilet la Haiti – Scoția

Chiar dacă meciul nu sună atât de atractiv, prețurile continuă să fie unele destul de ridicate pentru un meci de fotbal. În acest moment, cele mai ieftine bilete la partida dintre Haiti – Scoția, de pe Gillette Stadium, costă aproximativ 850 de dolari, însă cele mai scumpe se apropie chiar de 2.000 de dolari.

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Cote pariuri Haiti – Scoția

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria lui Haiti este de 6.10, în timp ce cota victoriei Scoției este de 1,59. O remiză a primit cota de 4.35. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Nu”, unde cotele sunt 1.92, respectiv 1.78.