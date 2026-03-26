Hakan Calhanoglu a dezvăluit ce a vorbit cu Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0: „Va fi mereu în inima mea! El a construit această echipă”

Deși România lui Mircea Lucescu (80 de ani) a jucat foarte bine defensiv, Turcia a mers mai departe după ce a învins cu scorul de 1-0 prin golul lui Ferdi Kadioglu din minutul 53. Căpitanul turcilor, Hakan Calhanoglu (32 de ani), a fost văzut în compania selecționerului României după fluierul de final. El a dezvăluit ce au discutat, la interviul de după meci.

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a condus și echipa națională din Turcia în urmă cu mai mulți ani. El a fost la cârma reprezentativei din „Țara Semilunii” între anii 2017-2019 și a promovat foarte mulți jucători de bază din actualul lot, care este la un pas de calificarea la Campionatul Mondial după 24 de ani de pauză.

Hakan Calhanoglu este profund recunoscător lui „Il Luce” pentru ce a făcut atât pentru el, cât și pentru reprezentativa țării sale, și imediat după fluierul de final al partidei de la Istanbul: „Un sentiment bun, cu toate că mai e un meci. Dar mi s-a eliberat o greutate de pe umeri, am câștigat un meci, am trecut mai departe. Mai avem un meci și suntem aproape de visul nostru, după 24 de ani. Suntem încrezători că putem trece. România are o echipă bună, are calitate, cunosc jucătorii, știu exact cum să se apere. Îi sunt foarte recunoscător domnului Lucescu. El a construit această echipă. Îi doresc tot binele din lume și îi doresc naționalei României tot binele din lume, de asemenea.

(n.r. – discuția cu Lucescu) Da, am fost la el la final. E o chestie de respect față de un antrenor care a dat totul pentru tine. I-am mulțumit pentru ce a făcut pentru această echipă, el a construit-o. Mircea Lucescu va rămâne mereu în inima mea. Am vorbit și cu Cristi Chivu, este antrenorul meu, mă cunoaște. Chivu este special pentru mine. Când am fost accidentat m-a ajutat mult”, a declarat Hakan Calhanoglu, la

Turcia, un ultim pas până la Campionatul Mondial

Turcia și România sunt două echipe naționale care au uitat „gustul” unui turneu final al Campionatului Mondial. „Tricolorii” au participat ultima dată în 1998 și vor mai avea de așteptat cel puțin încă patru ani pentru a pune capăt acestei pauze uriașe. De partea cealaltă, turcii au 24 de ani de la ultima prezență, cea din 2002, când au reușit să obțină locul al treilea, după ce au învins-o în finala mică pe una dintre țările gazdă, Coreea de Sud.

naționala condusă de Vincenzo Montella mai are de depășit un singur obstacol în drumul către „visul american”. În următorul meci, Turcia va întâlni câștigătoarea din partida dintre Slovacia și Kosovo, meci a cărui soartă va fi decisă în câteva ore, fiind programat de la ora 21:45.