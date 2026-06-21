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Hakan Calhanoglu, desființat după ce Turcia a fost eliminată de la Cupa Mondială: „Ticăloșiile sale sunt nesfârșite!”. Toate controversele din viața vedetei lui Inter

Elevul lui Cristi Chivu de la Inter, Hakan Calhanoglu, a fost atacat dur de un fan după ce Turcia a pierdut cu Paraguay și a fost eliminată de la Cupa Mondială.
Bogdan Mariș
21.06.2026 | 17:18
Hakan Calhanoglu desfiintat dupa ce Turcia a fost eliminata de la Cupa Mondiala Ticalosiile sale sunt nesfarsite Toate controversele din viata vedetei lui Inter
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Un suporter turc l-a atacat dur pe Hakan Calhanoglu (32 de ani) după ce echipa națională a fost eliminată de la Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
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Văzută de mulți drept favorită la câștigarea grupei D de la Cupa Mondială, Turcia a fost eliminată după doar două meciuri în care nu a reușit nici măcar să marcheze. Fanii din „Țara Semilunii” au fost extrem de furioși, iar un suporter l-a luat în vizor pe mijlocașul lui Inter, Hakan Calhanoglu (32 de ani). Acesta a scos în evidență toate controversele din viața fotbalistului.

Hakan Calhanoglu, „desființat” de un suporter

Un fan turc și-a exprimat frustrarea pe rețelele sociale după ce echipa națională a fost eliminată de la Cupa Mondială, iar acesta și-a revărsat furia asupra lui Hakan Calhanoglu. „Și-a înșelat soția, iar după ce a fost prins a spus că soția l-a înșelat. A cerut un test ADN pentru copilul său, iar apoi s-a împăcat cu soția.

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A pus-o pe acea femeie să posteze un story despre el astăzi (n.r. pe 20 iunie)! A semnat un contract cu Trabzonspor, a primit un bonus de 200.000 de euro, iar apoi a fugit. Nu a înapoiat banii și a fost suspendat timp de 4 luni. Apoi a plecat la Hamburg! De la Hamburg, a plecat la Leverkusen cu un raport psihiatric!

A hărțuit-o pe logodnica prietenului său în cantonamentul echipei naționale. O persoană a intrat în camera lui cu o armă care a fost îndreptată spre el, iar incidentul a fost mușamalizat! Ticăloșiile sale sunt nesfârșite! Și el oferă în continuare sfaturi oamenilor! E imoral!”, a transmis suporterul, citat de publicația Gazetory. Postarea acestuia a fost apreciată de peste 500.000 de persoane.

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Ce a declarat Hakan Calhanoglu după ce Turcia a fost eliminată de la Cupa Mondială

Învinsă surprinzător de Australia în primul meci de la Cupa Mondială, Turcia a cedat și contra naționalei din Paraguay. Deși a jucat cu un om în plus în repriza secundă după ce arbitrul partidei a aplicat în premieră o regulă implementată de FIFA, naționala antrenată de Vincenzo Montella nu a reușit să revină de la 0-1.

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„Trebuie să fim mândri de noi, pentru că am venit de unde am venit. Bineînțeles, nu e ușor să fii eliminat din turneu, unii nu pot accepta asta. Dar fotbalul e crud uneori, va trebuie să învățăm din asta. Au reușit să câștige meciul doar cu un șut pe poartă. Noi nu am reușit, am avut ghinion”, a declarat Hakan Calhanoglu, conform beinsports.com.tr.

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