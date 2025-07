Hakan Calhanoglu, mesaj ferm în privința colaborării cu Cristi Chivu la Inter. A lămurit și scandalul cu Lautaro Martinez

Întors din vacanță, Hakan Calhanoglu s-a arătat dispus să colaboreze cu Cristi Chivu și a anunțat că vrea să-și ducă la bun sfârșit contractul cu Inter, care se încheie în vara anului 2027.

Hakan Calhanoglu, pregătit să colaboreze cu Cristi Chivu la Inter

Deși a pus presiune pe conducerea lui Inter să-l lase să plece la Galatasaray în această perioadă de mercato, Hakan Calhanoglu s-a întors la Milano și a precizat că este pregătit să continue aventura în Serie A.

”Totul este bine. Vacanțele mele au fost puțin dificile, cu multe speculații. Dar am fost mereu în contact cu clubul. Am muncit din greu, am finalizat toate pregătirile și m-am întors în formă maximă. Sunt fericit că m-am întors.

Ca în fiecare an au fost multe zvonuri, chiar puțin mai multe de data asta. Nu am spus nimic pentru că am vrut ca oamenii, fanii noștri, să mă vadă când mă întorc aici. Nu cred că e corect să vorbim mereu.

Bineînțeles că sunt mulțumit să fiu aici, sunt jucător la Inter și am spus mereu că vreau să rămân aici. (n.r. – Îți vei prelungi contractul?) Să sperăm… Vom vedea ce se va întâmpla în anii următori, dar obiectivul meu este să fiu aici și să câștig trofee”, a declarat mijlocașul turc, conform .

Pace între Calhanoglu și Lautaro Martinez?

Hakan Calhanoglu a vorbit și despre . După eliminarea de la Campionatul Mondial al cluburilor, căpitanul Interului a avut o ieșire nervoasă la adresa coechipierilor care nu mai vor să rămână la echipă, iar jurnaliștii au scris că ținta a fost internaționalul turc.

”Am vorbit cu Lautaro. Suntem profesioniști, suntem maturi: totul s-a rezolvat, nicio problemă. Când se va întoarce căpitanul, îl vom îmbrățișa. Acum e într-o binemeritată vacanță. Eram plini de energie, acum suntem mai relaxați și vom merge mai departe”, a spus Calhanoglu.

Fotbalistul turc, care a ratat Campionatul Mondial al cluburilor din cauza unei accidentări, a ajuns la baza de pregătire a milanezilor cu câteva zile înainte de reunirea echipei, programată pentru sâmbătă, 26 iulie. Rămâne de văzut ce rol va avea Calhanoglu în era lui Chivu, , adus de la Dinamo Zagreb.