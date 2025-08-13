Hakim Abdallah le-a pus gând rău foștilor colegi înainte de Dinamo – UTA: „Vrem victoria!”. Ce spune despre oferta de la FCSB

După două sezoane la Dinamo, pentru care a marcat 9 goluri, revelația campionatului și ocupanta locului 3, la egalitate de puncte cu Rapid București – 11, cu două mai puțin decât liderul solitar CS Universitatea Craiova. Vârful de atac malgaș este încrezător în forța echipei sale de a continua șirul victoriilor și împotriva lui Dinamo, echipă de la care s-a transferat la „textiliștii” din vestul țării.

Hakim Abdallah înainte de Dinamo – UTA: „Intenția noastră va fi aceeași, să câștigăm”

Ajuns să debuteze în echipa Aradului după primele două etape, când UTA avea numai două puncte în clasament, înaintașul de abanos originar din Madagascar a fost integralist în următoarele trei etape, soldate cu tot atâtea victorii. „Nu știu ce i-aș fi răspuns cuiva dacă mi-ar fi spus că după cinci etape, UTA va fi lidera campionatului, chiar și pentru o zi. Vezi, de aceea este frumos fotbalul, pentru că se poate întâmpla orice. Avem un start bun, acum trebuie să continuăm ce am început”, a spus fostul atacant dinamovist în exclusivitate pentru FANATIK.

Hakim spune că se simte în echipa lui Mihalcea ca într-o mare familie. „A fost ușor să mă integrez, m-au ajutat colegii, antrenorul, conducătorul clubului. I-am cunoscut pe Vali (n.r., Costache) și Alin (n.r., Roman), am jucat împotriva lor. Cu toții avem aceeași ambiție de a obține victorii. Sunt un om obișnuit, mi-a fost ușor să fiu parte din grup, iar ei încearcă să îmi ofere oportunități de a înscrie. Până acum am doar un assist (n.r., pasă decisivă pentru Roman, la victoria 1-0 cu FC Hermannstadt), dar sper să vină și golurile cât mai curând”, ne-a declarat cu modestie purtătorul tricoului cu numărul 11 al arădenilor.

Fără emoții deosebite cu Dinamo, dar cu gând de victorie

Partida cu Dinamo nu îl impresionează în mod deosebit pe interlocutorul nostru, chiar dacă vine după două sezoane petrecute la formația din Ștefan cel Mare. „Sunt bucuros de alegerea mea, aceea de a veni la UTA. Nu am emoții, chiar dacă nu a fost ușor să vin aici la noua mea echipă. Nu știu dacă va fi un meci ca și celelalte de până acum, dar intențiile mele vor fi aceleași cu ale colegilor, adică să câștigăm, chiar dacă se anunță un meci greu”, a adăugat Abdallah.

Nici sistemul de joc nu este un impediment pentru puternicul atacant din lotul lui Adrian Mihalcea. UTA joacă acum cu un singur atacant împins, dar Hakim spune că s-ar putea adapta oricărui sistem de joc. „Nu contează că jucăm cu unul sau doi atacanți. Este decizia antrenorului, iar eu încerc să ofer, indiferent de registrul tactic, cea mai bună versiune a mea”, a punctat atacantul pe marginea acestui subiect.

Hakim Abdallah: „Nu știu dacă oferta de la FCSB a fost reală!”

În iarnă au circulat informații conform cărora Abdallah a fost dorit de Gigi Becali la FCSB. Jucătorul nu le confirmă, dar nici nu neagă o coabitare cu roș-albaștri în viitor. „Nu știu dacă domnul Becali a fost interesat de mine. Am suferit o accindentare atunci, nu știu dacă a fost adevărat, dacă a existat vreo ofertă. Nici nu prea citesc ce se scrie în rețele social media, sunt focusat pe meseria mea. Dacă mi-ar plăcea pe viitor să lucrez cu domnul Becali? E o întrebare grea. În fotbal e posibil orice”, a lăsat Abdallah loc de „bună ziua” cu finanțatorul campioanei FCSB.

Obiectiv la UTA: „Să mă bucur de moment!”

. „E prea devreme, au trecut doar cinci etape. Vreau să mă bucur de moment. Nu am jucat de mult timp trei meciuri și să obțin trei victorii. Antrenorul are grijă să fim motivați, să nu existe momente de relaxare. Are încredere în noi, astfel că trebuie să îi răsplătim încrederea cu victorii și un loc cât mai sus în clasament, la final de campionat”, a conchis Hakim Abdallah.