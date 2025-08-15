Hakim Abdallah, mesaj pentru suporterii lui Dinamo, după ce a marcat împotriva „câinilor”: „E normal să nu sărbătoresc”

, în cel de-al doilea meci al etapei a șasea din SuperLiga României. Formația antrenată de Zeljko Kopic a avut doi jucători eliminați, însă a scos un punct din acest duel.

ADVERTISEMENT

Hakim Abdallah: „La Dinamo am fost fericit”

Dinamo și au făcut , iar cele două formații și-au împărțit punctele la finalul celor 90 de minute. După ce au făcut o primă repriză excelentă, arădenii au căzut inexplicabil în partea secundă.

, dar a ales să nu celebreze golul, moment în care suporterii lui Dinamo prezenți în peluză l-au aplaudat la scenă deschisă.

ADVERTISEMENT

Karamoko a restabilit egalitatea pentru formația antrenată de Zeljko Kopic, în urma unei faze produse de Cătălin Cîrjan. Pe final, Dinamo a rămas și în dublă-inferioritate numerică, după ce Milanov și Cristi Mihai au fost eliminați.

La flash-interviu, atacantul plecat de la Dinamo a vorbit despre meci, dar și despre gestul suporterilor alb-roșii, care l-au aplaudat după ce a înscris.

ADVERTISEMENT

„Am fost două sezoane, aici a fost prima oară în România. E normal să nu sărbătoresc. Sunt mulțumit că am marcat, dar nu am vrut să mă bucur în fața lor. Mă bucur că plecăm cu un punct la Arad.

ADVERTISEMENT

A fost un sentiment plăcut când am fost aplaudat. M-am simțit bine cu mine însumi, sunt fericit că am luat parte la asta. Am petrecut mult timp aici la Dinamo, am mulți prieteni. La Dinamo am fost fericit, nu am jucat prea mult în ultimele 6 luni”.

ADVERTISEMENT

Hakim Abdallah: „Mă bucur că am făcut această alegere să vin la Arad”

„Nu pot să spun că Kopic nu mi-a dat încredere, dar era timpul pentru mine să plec. Mă bucur că am făcut această alegere să vin la Arad. Sper să îmi ating toate obiectivele.

Știu ce încearcă Kopic să facă la antrenamente. Dinamo este o echipă bună. Nu am vrut să îi spun mari secrete lui Mihalcea. Dinamo a fost foarte bună astăzi. E un punct bun pentru noi”, a declarat Abdallah, potrivit .

Valentin Costache: „E un rezultat realist”

„Nu e ușor să joci cu Dinamo la ei acasă, trebuie să te aperi foarte mult și să joci pe contraatac pentru a înscrie. După gol am ținut de minge, a fost chiar mai mult la noi.

În a doua repriză s-a văzut oboseală. Au echipă bună, jucători buni. Dar eu sunt bucuros. E un rezultat realist și asta ne ține acolo unde trebuie. Eu am fost la juniori la Dinamo, am crescut la ei. E un sentiment frumos.

Îmi plac trei culori: alb, roșu și vișiniu. Când văd cele trei culori sunt fericit. Cred că ei știu cel mai bine de ce nu am mai ajuns în vară. Sunt la UTA, și azi am avut două ocazii de gol”, a declarat Valentin Costache la flash-interviu.