Hakim Abdallah, recuperare de ultimă oră înainte de Dinamo – Rapid! Care este situația atacantului dorit de Gigi Becali

Dinamo și Rapid se vor întâlni în derby-ul sfârșitului de an din România. Partida se anunță a fi una de foc. Ambele echipe au șanse reale la calificarea în playoff. Andrei Nicolescu, oficialul clubului din Ștefan cel Mare, a vorbit despre situația lui Hakim Abdallah, cel care a lipsit în ultimele două partide din cauza unei accidentări.

Abdallah ar putea juca în Dinamo – Rapid

Hakim Abdallah a jucat 12 partide pentru Dinamo în acest sezon și a înscris două goluri. El s-a confruntat cu mai multe probleme medicale ușoare, însă există o șansă bună să îl vedem în partida cu Rapid București, care se va juca pe 22 decembrie.

a declarat că starea de sănătate a atacantului în vârstă de 26 de ani s-a îmbunătățit și că ar putea intra pe teren în ultimele partide ale anului. În plus, oficialul celor de la Dinamo a vorbit și despre interesul lui Gigi Becali pentru fotbalistul din Madagascar.

„(n.r. Care este situația de la echipă? Abdallah parcă este accidentat?) Aseară am avut o discuție cu el. Am avut o mică petrecere cu echipa. A zis că e OK. Din punct de vedere fizic, el speră să poată juca în ultimele două meciuri. Decizia nu e la mine, ci la antrenori.

Am aflat doar din presă (n.r. că Gigi Becali l-ar dori pe Abdallah). Nu am avut nicio discuție pe tema asta”, a declarat Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: „Nu cred că Dinamo își permite, la ora asta, să îl dea”

Daniel Bîrligea s-a adaptat excelent în lotul roș-albaștrilor, însă banca este subțire, iar patronul clubului își dorește o primăvară europeană cât mai lungă.

„Eu am auzit astea numai din presă. Deci, Meme mi-a zis să mă uit la Cisotti, eu am să mă uit la Cisotti. Abdallah, nu trebuie să mă uit, că îl știu. Pe Cisotti nu îl știu bine, dar pe Abdallah îl știu, îmi place de el.

Dar nu cred că îl pot lua. Nu cred că Dinamo își permite, la ora asta, să îl dea. Au început și ei să scoată capul, suporterii ar face scandal”, a precizat Gigi Becali în urmă cu o săptămână la Prima Sport.

Cota de piață a lui Hakim Abdallah este de 500 de mii de euro. El a ajuns la Dinamo liber de contract vara trecută. În carieră, a mai jucat pentru echipe precum FC Nantes, Hesperange sau RE Virton. De asemenea, are 14 meciuri jucate în prima reprezentativă a Madagascarului.