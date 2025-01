Hakim Abdallah, super interviu despre cariera la Dinamo: “Am fost consumat fizic şi mental, dar am salvat echipa!”. Ce spune de un transfer la FCSB: “E bine când lumea vorbeşte de tine!”. Video exclusiv

Hakim Abdallah a fost unul dintre oamenii decisivi în salvarea de la retrogradare a celor de la Dinamo. , iar victoria din ultima etapă i-a trimis pe “câini” la baraj, acolo unde au trecut de Csikszereda.

Hakim Abdallah, super interviu despre cariera la Dinamo

Dinamo are o altă faţă în acest sezon şi se află în lupta la titlu. Dar, consumul uriaş din stagiunea trecută şi-a spus cuvântul şi Abdallah a avut probleme cu accidentările. Într-un amplu interviu pentru FANATIK, Hakim Abdallah a vorbit despre cariera lui alături de “câini”, crâncenul sezon în care echipa a fost aproape de retrogradare, schimbarea spectaculoasă a echipei, dar şi ofertele de la rivalii de la FCSB:

Hakim, eşti de un an şi jumătate la Dinamo. Cum te simţi la echipă?

– Mă simt foarte bine. Toată lumea m-a ajutat să mă adaptez cât mai repede posibil. Sezonul trecut a fost greu să ne salvăm. Am început greoi, mai târziu decât celelalte echipe, aşa că a fost greu din punct de vedere fizic şi mental să ne salvăm. Acum a fost diferit. Cred că am atins nivelul la care putem să performăm, joc după joc. Am început bine, eu am jucat bine, înainte de a avea accidentarea, care mi-a blocat creşterea. Trebuie să accepţi, deşi e greu de acceptat. Ceilalţi joacă şi tu te uiţi la ei. Nu poţi nici măcar să alergi.

“Nu a fost aşa greu să mă convingă. Doar m-au sunat, ştiam de club şi am zis “da”, din prima”

Înainte să vii aici, ce ştiai de Dinamo?

– Aveam prieteni care au jucat aici. Nu ştiu dacă îl ştiţi, Michel Espinosa, mi-a spus că fanii sunt extraordinari. Îmi zicea că este un club foarte mare. Am mai urmărit şi nişte meciuri din play-off (n.r. Liga 2), când au reuşit promovarea în SuperLiga.

Ai venit într-un moment dificil. Cum te-au convins?

– Pentru mine nu era un moment dificil. Era Dinamo în prima ligă. Nu aveau probleme cu plata salariilor. Am început slab campionatul, dar am venit într-un moment bun pentru mine. Nu a fost aşa greu să mă convingă. Doar m-au sunat, ştiam de club şi am zis “da”, din prima.

“Poate să îţi fie frică atunci când vezi rezultatul la final”

Anul trecut a fost foarte greu. Îţi era frică de retrogadare? A fost aproape…

– Pff… Ştii, dacă vrei să salvezi echipa, nu poţi să te gândeşti la asta. Poate să îţi fie frică atunci când vezi rezultatul la final. Dar nu poţi să spui în faţa camerei că ţi-e frică. Eu am fost mereu pozitiv şi îmi spuneam că nu are cum să se întâmple asta. Suntem un club mare, avem jucători buni, ne lipsea puţin şi simţeam că ceva trebuie să se întâmple. Cu muncă grea, am reuşit.

Care a fost momentul decisiv care v-a ajutat să vă salvaţi?

– Meciul cu Farul din deplasare a fost decisiv (n.r. scor 0-2). A fost semnalul. Am jucat câteva meciuri bune, dar când am jucat la Farul, am simţit că suntem prea buni să cădem în liga secundă. Să jucăm aşa bine, să marcăm… După acel meci, am început să adunăm puncte, să avem încredere în noi.

Ce spune de oferta de la FCSB: “Mereu este bine când lumea vorbeşte despre tine, ai un moral mai ridicat”

Ai jucat bine şi au început să vorbească despre tine. Chiar şi FCSB, rivala lui Dinamo, . Cum ai primit aceste oferte?

– În mod pozitiv. Sunt un tip umil, îmi place să muncesc. Am avut un moment foarte bun, ştiam că anumite cluburi mă vor, dar eram interesat de mine. Doar să performez, să ajut echipa, să câştigăm puncte. Am luat-o pozitiv, mereu este bine când lumea vorbeşte despre tine, ai un moral mai ridicat.

Dar dacă cluburile s-ar înţelege, ai fi tentat de un transfer la marea rivală?

– Acum mă concentrez doar pe mine. Am ratat foarte multe meciuri cu aceste accidentări. În vară nu am avut deloc pauză şi a fost foarte greu fizic şi mental să salvăm echipa. Pentru mine e mai simplu să joc pentru primele locuri decât să lupţi pentru salvare. Ai mai multă presiune, este diferit. Am fost consumat fizic şi mental, dar am reuşit să salvăm echipa. În acest sezon am avut o accidentare la gleznă, a fost greu. Îmi spun mereu: “De ce mi se întâmplă tocmai mie?”. Nici când am revenit nu am fost la 100% şi asta m-a frustrat. Acum am avut puţină pauză şi…

“A fost pentru prima dată în viaţă când i-am zis “nu” tatălui meu”

Eşti ok acum?

– Acum, da. Eram cu tatăl meu în timpul vacanţei şi mi-a spus să stau jos să mă uit la un meci cu el. A fost pentru prima dată în viaţă când i-am zis “nu” tatălui meu, că trebuie să mă odihnesc. Aveam nevoie mare de odihnă. Eu sunt genul de om care spune că tot ceea ce ţi se întâmplă este prevestit. Dumnezeu decide. Dar de fiecare dată corpul mi-a transmis semnale de alarmă. Şi pauza asta m-a ajutat foarte mult.

A fost ca o uşurare…

– Da, exact. Acum am revenit şi sunt gata să joc.

“Ştiu cine este Gigi Becali, dacă îl văd, îl recunosc. Dar nu înţeleg ce spune”

Îl ştii pe Gigi Becali, cum îl caracterizezi când îl vezi la tv?

– Eu nu înţeleg limba română, deci nu mă uit la tv în România. Dar îl ştiu, ştiu cine este Gigi Becali, dacă îl văd, îl recunosc. Dar nu înţeleg ce spune.

Revenind la sezonul precedent. Ai marcat cu UTA Arad. Cum a fost să marchezi împotriva lor, în meciul decisiv?

– Nu îţi poţi imagina. Ştii, am jucat înainte cu Botoşani. Înaintea meciului am avut un feeling foarte bun. Mă gândeam că vom câştiga. Uneori ai acest feeling. Dar nu era pentru mine. Am început bine, am luat gol. Chiar şi aşa, mă simţeam bine, aveam încredere în mine, driblam. Am ratat penalty, iar încrederea mea s-a dus în jos. Iar după ce au marcat, am luat cartonaş roşu. Mi-am cerut scuze pentru aia. Dar, a fost un moment foarte dificil.

Ştiam că dacă vom câştiga acest meci, procentajul de salvare era mult mai mare. Am pierdut şi am luat-o personal. Eu eram suspendat iniţial 6 meciuri şi ştiam că nu voi juca împotriva Aradului. În weekendul partidei eram în afara lotului şi voiam să ajut echipa, era atât de dureros. Ai luat o decizie greşită şi gata. Apoi liga a luat decizia că pot juca împotriva celor de la UTA.

“Eddy (n.r. Gnahore) mi-a spus înaintea meciului: «Imaginează-ţi dacă iei iar cartonaş roşu!»”

Şi le spuneam colegilor: “Băieţi, dacă putem câştiga acest meci, putem face lucruri mari!”. Simţeam că ceva se întâmplă şi că vom câştiga, cu sau fără mine. Cu o zi înaintea meciului, Andrei Nicolescu a venit la antrenament şi a spus că pot juca acest meci. Eram aşa de fericit. Dar nu am arătat asta. Spuneam doar aşa: “Ok, e cool!”. Dar când am ajuns în maşină, am izbucnit: “Daaaa, chiar pot să joc acest meci”.

A venit meciul, am ratat prima şansă. Aveam acelaşi feeling ca la Botoşani şi mi-am spus: “De data asta nu!”. Dacă vă uitaţi acum la meci, nu pun piciorul cu talpa înainte, că îmi era frică. Eddy (n.r. Gnahore) mi-a spus înaintea meciului: “Imaginează-ţi dacă iei iar cartonaş roşu!”. I-am spus: “Nu face asta, că nu e glumă”. Când am marcat, apoi a dat şi Patriche, fanii de pe “Arc” ne-au împins de la spate.

Aţi reuşit să vă salvaţi şi Dinamo a avut un parcurs total diferit în noul sezon. Ce s-a schimbat?

– În primul rând, nu ştiu dacă e vorba de calitatea jucătorilor pentru că e cam la fel, dar echipa s-a schimbat. Am schimbat modul în care jucăm, suntem o familie. Nu există străini, români. Suntem un mix. Glumim mult, este o atmosferă foarte bună. Cu această atmosferă şi dacă adunăm puncte, încrederea poate merge doar în sus. Antrenorul şi staff-ul ne împing să jucăm bine, să controlăm meciul. Nu ştiu exact, dar s-au schimbat multe. Şi mai important, toată lumea s-a schimbat.

“Am intrat în ultimele şase luni de contract”

Eşti în ultimele 6 luni de contract?

– Da, am intrat în ultimele şase luni de contract. Aveam o opţiune, am discutat la începutul sezonului şi vom vedea ce se va întâmpla. Eu mă concentrez doar pe mine şi vom vedea.

Fiind în ultimele 6 luni poţi să negociezi şi să semnezi cu alte cluburi…

– Da, ştiu. Dar jobul meu este să joc fotbal, iar ceea ce se întâmplă o să vedem. Cu Dinamo am discutat la începutul sezonului, deocamdată nu există niciun răspuns. Eu aş vrea să mă concentrez pe jocul meu, să fiu bine fizic, să revin la nivelul meu şi să performez cu echipa. Ştiu că pot face mai multe.

“Dacă mergi în Franţa şi spui că mergi la Dinamo, ei ştiu”

Ce obiecti aveţi în acest sezon? Puteţi câştiga titlul?

– Dinamo este Dinamo. Dacă mergi în Franţa şi spui că mergi la Dinamo, ei ştiu. Ştiu şi ei ce e Dinamo. Este un club mare, dar trebuie să o luăm pas cu pas. Avem un obiectiv înainte de startul sezonului, vrem să intrăm în play-off. Nu este ceva ce o spun cu aroganţă, ci cu încredere. Vrem să ne îndeplinim obiectivul şi vedem ce se va întâmpla după. Dacă e posibil, vrem titlul.

Cum e Alex Pop?

– Îl cunosc. Am jucat împotriva lui în sezonul trecut şi în acest sezon. Este un jucător de calitate, nu poţi să semnezi cu Dinamo dacă nu eşti jucători cu calităţi. Sper să progreseze alături de noi. Este un băiat bun şi vom vedea.

Ce vis mai ai în carieră?

– Este personal, vreau să îl ţin pentru mine. Toată lumea are dreptul să viseze sus.

27 de ani are Hakim Abdallah

700.000 de euro este cota de piaţă a lui Abdallah