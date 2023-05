Hala Laminor, cea mai spectaculoasă locație pentru evenimente. Cum arată locația care va găzdui Saga Festival

Sezonul evenimentelor, concertelor în aer liber și al târgurilor a început, iar Laminor Arena este locul perfect pentru organizarea lor. Indiferent că vorbim despre un concert sau un festival cu sute de invitați ori organizarea unui târg locația trebuie să satisfacă cerințele invitaților. Bucureștiul va beneficia cât de curând de cea mai grandioasă locație care va găzdui evenimente spectaculoase. Este vorba despre Laminor Arena,un spațiu industrial și multifuncțional conceput pentru a satisface și cele mai înalte standarde.

Laminor Arena va găzdui cele mai spectaculoase evenimente din București printre și Saga Festival

Laminor Arena va deveni funcțională la sfârșitul primăverii, mulțumită parteneriatului . ALDA este o companie olandeză de evenimente, ce activează internațional. Spațiul este conceput pentru a deveni referință celor interesați de muzică, arte, târguri, expoziții și alte tipuri de evenimente.

ADVERTISEMENT

ALDA produce festivaluri atât în spații deschise cât și de interior, spectacole grandioase pe stadioane, dar și turnee internationale, cum ar fi AMF, A State of Trance (ASOT), SAGA, Armin Only, Electronic Family, We Are Connected, New Horizons și multe altele.

Laminor Arena i-ar putea găzdui pe Beyonce, Taylor Swift, Ed Sheeran, Metallica

ALDA produce festivaluri atât în spații deschise cât și de interior. Sunt spectacole grandioase pe stadioane, dar și turnee internationale. Printre spectacole se regăsesc (ASOT), Armin Only, Electronic Family, We Are Connected, New Horizons și multe altele. ALDA are birouri în Amsterdam, Los Angeles, Koln, Hong Kong și București.

ADVERTISEMENT

Pentru a se asigura că va livra publicului din Romania unele dintre cele mai spectaculoase producții experimentate, ALDA a realizat un parteneriat cu Live Nation Concerts. Această companie de top produce peste 20,000 de spectacole anual, pentru peste 2,000 de artiști internaționali. Printre numele mari cu care sunt semnați se numără

Laminor Arena va oferi suport tehnic complet pentru scenă, sunet, lumină, video. Toate acestea se pot face prin echipamente proprii sau închiriate. Va exista suport complet pentru amenajarea mobilierului și decorului pentru orice tip de eveniment. Acesta include baruri mobile și infrastructură de bar, suport pentru construcția standurilor, servicii de planificare a evenimentelor.

ADVERTISEMENT

CEO-ul ALDA: „De acest spațiu futurist vor beneficia toți cetățenii lumii”

Allan Hardengerg, CEO ALDA este de părere că Laminor Arena va avea un mare succes. „Sunt mai mult decât extaziat și onorat că ALDA va fi parte din inaugurarea Laminor Arena, o locație futuristă și de referință pentru concerte mari, evenimente sau conferințe, în București.

După succesul Festivalui Saga, am simțit că trebuie să aducem și mai mult divertisment de calitate în capitala României și sunt super încântat să vă invit să-l explorați. Cu siguranță, Laminor Arena se va transforma într-un centru social, cultural și economic, de care vor beneficia toți cetățenii orasului, ai țării și nu numai”, a declarat Allan Hardengerg, CEO ALDA.

ADVERTISEMENT

Cum poți ajunge în locația Laminor Arena

La Laminor Arena se poate ajunge usor cu metroul, tramvaiul, autobuzul și chiar și cu trenul. Acolo te vei putea bucura și de un parc cultural și de divertisment. De asemenea va exista cinema de tip multiplex, cinema de tip flying theater, sala de bowling. Nelipsite vor fi hotelurile, chioșcurile, spațiile verzi și grupurile sanitare.