Halloween de milioane! Messi, Ronaldo, Haaland și Mbappé, așa cum nu i-ai mai văzut!

CE TREBUIE SĂ ȘTII Halloween de milioane! Cele mai tari costume purtate de fotbaliști în ultimii ani

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Halloweenul a pus stăpânire pe lumea fotbalului! Marile vedete au lăsat ghetele în vestiar și au intrat în pielea unor personaje de-a dreptul spectaculoase. De la Joker și Dracula până la pirați, schelete și clovni înfricoșători, fotbaliștii au dat frâu liber imaginației. Iar unele transformări sunt atât de reușite, încât nici cei mai înfocați suporteri nu și-ar recunoaște idolii.

Halloween de milioane! Cele mai tari costume purtate de fotbaliști în ultimii ani

Halloweenul este o sărbătoare cu totul specială în întreaga lume, iar fotbaliștii nu se lasă mai prejos. În ultimii ani, starurile mondiale au ales ținute desprinse parcă din filme, cu care s-au fotografiat și au strâns milioane de aprecieri pe rețelele de socializare. Messi, Ronaldo, Mbappé, Vinícius și mulți alții și-au surprins și speriat fanii cu transformări spectaculoase.

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Erling Haaland nu avea nevoie de un costum pentru a-i speria pe fundașii adverși. Norvegianul este deja unul dintre cei mai temuți atacanți ai planetei. Totuși, de Halloween, a decis să ducă lucrurile la un alt nivel. s-a transformat în Joker, celebrul personaj negativ din universul Batman. Cu fața acoperită de machiaj alb și celebrul zâmbet sinistru, Haaland a fost aproape imposibil de recunoscut.

Cristiano Ronaldo este obișnuit să fie în centrul atenției. De Halloween, însă, portughezul a ales să se ascundă în spatele unei măști. Și nu una oarecare! Starul lusitan a optat pentru celebra mască Guy Fawkes, popularizată de filmul „V for Vendetta”. Dacă Erling Haaland a ales să devină Joker, Vinícius Júnior a mers pe o variantă la fel de înfricoșătoare. Brazilianul s-a transformat într-un clovn.

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Rúben Dias, căpitanul Jack Sparrow! Din Premier League, direct în „Pirații din Caraibe”

Rúben Dias a schimbat pentru o seară apărarea lui Manchester City cu puntea unei corăbii de pirați. Portughezul a intrat în pielea celebrului Jack Sparrow, personajul interpretat de Johnny Depp în seria „Pirații din Caraibe”.

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Mbappé, zombi pentru o noapte! Foden a intrat în familia Addams

Kylian Mbappé a decis să lase viteza deoparte și să adopte o înfățișare ceva mai… înfricoșătoare. Francezul a ales un costum de zombi inspirat din filmul „Coming to America”. Phil Foden a preferat o variantă ceva mai elegantă, dar la fel de neobișnuită. Englezul s-a inspirat din celebra familie Addams.

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Messi, în pielea lui Dracula!

Lionel Messi a demonstrat că poate fi supranatural și în afara terenului. pentru talentul său, a ales să se transforme în Dracula. Costumația a fost completată de Antonela Roccuzzo, care a intrat în pielea unei vrăjitoare. Cei doi au oferit o imagine de familie numai bună pentru noaptea de Halloween.

Lista vedetelor care au dat frâu liber imaginației nu se oprește aici. Endrick, Rodrygo, Robert Lewandowski și Joshua Kimmich s-au numărat, la rândul lor, printre fotbaliștii care au îmbrățișat tradiția costumelor spectaculoase.