Halucinant! A dat „scăriță”, portarul a ghicit și ce a urmat e de necrezut. Video

Partida dintre Penarol și Colo Colo, dintr-o competiție amicală ce are loc în America de Sud, a adus un moment ce cu greu poate fi văzut pe orice stadion din lume, când după ce a ratat penalty, jucătorul s-a prăbușit pe gazon și a acuzat o accidentare.

A vrut să fie ca Zidane, dar a sfârșit să fie ca Brahim Diaz! Imaginile cu penalty-ul care au devenit virale

Concret, partida dintre Penarol Montevideo și Colo Colo s-a terminat la egalitate, 1-1, după 90 de minute, iar conform regulilor, cele două echipe au trecut direct la executarea loviturilor de departajare pentru a stabili exact câștigătoarea partidei. Mulți executanți s-au dovedit a fi neinspirați, însă cel mai rău din toată ecuația a ieșit Cristian Zavala, atacantul de 26 de ani al formației din Chile.

Fotbalistul s-a dus încrezător spre minge, a dat „scăriță”, fiind convins că portarul își va alege un colț, însă acesta a ales să rămână pe centru și a reținut fără bătăi de cap execuția sa. Jucătorul a făcut câțiva pași către poartă, după care a ieșit în afara terenului și s-a prăbușit pe gazon. Acesta a cerut, în mod surprinzător, intervenția medicilor, pentru că a acuzat probleme la genunchi, lucru care nu putea să fie observat în momentul în care a dat la poartă.

Brahim Díaz should have styled out his failed panenka like Colo-Colo’s Cristián Zavala did last night — COPA90 (@Copa90)

Antrenorul lui Colo Colo spune că jucătorul său chiar era accidentat și nu s-a prefăcut după ratarea penalty-ului

Cei de la spun că jucătorul a simulat o accidentare, tocmai pentru a nu-și atrage multe critici în urma penalty-ului executat cu multă lejeritate, însă totuși antrenorul său i-a luat apărarea și a spus că știa de problemele pe care jucătorul le avea.

„Zavala avea o problemă medicală. Am înțeles dorința de a executa un penalty, este genul de nebunie pe care Cristian o are. Cred că adrenalina l-a împins spre decizie. Acum este consultat de medici, sperăm să nu fie o accidentare gravă”, a spus Fernando Ortiz.

Jucătorul lui Real Madrid, Brahim Diaz, a ratat recent un penalty similar

Interesant este că momentul jucătorului de la Colo Colo vine la doar câteva zile după ce Brahim Diaz, jucătorul Marocului, a avut în gheată golul victoriei în finala contra celor din Senegal. Mijlocașul ofensiv a dat la fel, „scăriță”, pe centru, iar Mendy a apărat.

În cele din urmă totul s-a năruit pentru Maroc care a pierdut meciul, 0-1, și astfel a ratat șansa de a câștiga pentru prima dată în istorie Cupa Africii. emoționant prin care și-a cerut scuze pentru faptul că și-a dezamăgit colegii și fanii.