Halucinant! Cine o va antrena pe FC U Craiova după ce Adrian Mititelu a anunțat că se desparte de Marius Croitoru și a negociat cu Andrei Prepeliță

Adrian Mititelu încearcă să restaureze liniștea la FC U Craiova, după haosul provocat de înfrângerea cu CS Afumați, scor 0-3. Patronul alb-albaștrilor nu s-a înțeles cu fostul antrenor al Buzăului și a luat o decizie surprinzătoare.

Incredibil, dar adevărat! Croitoru rămâne la FC U Craiova, după ce era dat ca și plecat de Adrian Mititelu

FC U Craiova a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului 2023-2024, dar Adrian Mititelu era convins că echipa sa poate promova încă din primul an. Startul de sezon îl contrazice, deoarece, în opt etape, oltenii au doar 12 puncte și sunt pe poziția a 10-a.

iar Mititelu se pregătea deja să instaleze un nou antrenor. Cum negocierile cu Prepeliță au picat, patronul alb-albaștrilor a luat o decizie surprinzătoare: Marius Croitoru rămâne la FC U Craiova!

„Nu o să mai plece. Am depășit momentul. Era și el sub influența rezultatului și a jocului prost. A fost o decizie luată la cald. Au fost reproșuri… Când pierzi 0-3 acasă nu e ușor de digerat. Și eu eram supărat. Era un rezultat pe care nu-l anticipam.

L-am văzut a doua zi că îi părea rău, am început și eu să… Noi oricum suntem într-un proces în care analizăm ce s-a întâmplat cu echipa pentru că de 6 luni ne prăbușim. Indiferent de antrenori. Echipa nu s-a oprit, deși aveam un lot bun, cu jucători pe care lumea îi aprecia. Până la urmă am elucidat situația, dar acum e prea târziu. Sper să oprim căderea, începând de azi. Vrem să ne stabilizăm și să urcăm în clasament, ca să salvăm anul. Am pierdut o perioadă bună, ne-am îndepărtat de primul loc. Dar nu înseamnă că nu avem șanse să revenim.

L-am convins pe Croitoru să rămână. L-am îmbărbătat. Mie îmi place de el și de cum a muncit. Chiar dacă ne-am certat în trecut, eu îl apreciez. E foarte implicat, dar având în vedere presiunea pusă pe el și lipsa de rezultate din ultima perioadă, a căpătat o neîncredere. Eu nu rezolvam nimic dacă pleca Marius.

(n.r. – Dar cu Andrei Prepeliță cum a fost?) A fost o discuție de principiu. Dar nu a fost o chestie clar. Eram și eu între și între. Dar am decis să-i dau încredere lui Croitoru și să dăm un restart echipei. ”, a declarat Adrian Mititelu, conform .

„Cea mai mare greșeală a fost făcut-o când l-am dat afară”

FC U Craiova e la patru lungimi de play-off și speră să urce în clasament după runda cu numărul 9. , FC U Craiova are meci la Bihor, cu ocupanta locului 11, pe 7 noiembrie, de la ora 16:00.

„Concluzia e că cea mai mare greșeală a fost făcut-o când l-am dat afară pe Dan Vasilică. (n.r- februarie 2024). Bine, nu l-am dat afară… A fost contestat, nu a vrut să mai stea… Toată lumea din oraș îl acuza. Nu vorbesc de Vasilică neapărat, ci de stilul lui de preparator fizic. El e un adept al forței. Noi am mers de la început pe forță și asta ne-a dus sus. Chiar dacă nu aveam unde să ne antrenăm, nu aveam condiții… Acum, când avem o bază modernă, echipa nu mai poate să alerge. Concluzia nu e de acum, e de câteva săptămâni conturată. Din martie, de când a plecat Vasilică, suntem în cădere liberă!”, a adăugat patronul lui FC U Craiova 1948.