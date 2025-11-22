Sport

Eugen Neagoe, dialog încins cu un suporter după FCSB – Petrolul: „Le-ați spus jucătorilor să stea doar pe jos”. Video

Eugen Neagoe a avut un parte de un dialog aprins cu un suporter după FCSB - Petrolul. Ce i-a reproșat fanul roș-albaștrilor antrenorului formației ploieștene.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
22.11.2025 | 23:18
Eugen Neagoe, dialog aprins cu un suporter după FCSB - Petrolul. Sursă foto: Fanatik
Partida dintre FCSB și Petrolul Ploiești s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Pentru gazde a punctat Stoian, în minutul 11, ca echilibrul de pe tabelă să fie readus de Sălceanu, în minutul 47. Finalul meciului a fost unul tensionat, iar acest lucru s-a revărsat și pe suporteri, unul dintre ei certându-l pe Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, dialog aprins cu un suporter după FCSB – Petrolul

La scurt timp după fluierul final din FCSB – Petrolul, scor 1-1, Eugen Neagoe a fost luat la rost de un suporter aflat în proximitatea băncii de rezerve. Vizibil iritat, antrenorul i-a explicat că nu le-a solicitat jucătorilor să stea pe jos, ca să tragă de timp.

FANATIK a observat momentul în care Eugen Neagoe i-a transmis suporterului faptul că și jucătorii FCSB-ului ar fi făcut același lucru. Totodată, antrenorul a adus aminte de momentele din sezonul trecut când Târnovanu trăgea foarte mult de timp.

„(n.r. – L-a chemat pe Dulca) Ia, întrebați-l, le-am spus eu să stea pe jos? Nu le-am spus eu, Chică-Roșă s-a pus jos când urma să îl schimb.

Cu cine are FCSB următoare etapă meci (n.r. – Dinamo)? Ei, o să vedeți, dacă o să aibă avantaj, că o să facă la fel. Ce vrei să fac cu jucătorii? Vrei să intru eu? Târnovanu, anul trecut, era numai pe jos la fiecare fază”, i-a spus Eugen Neagoe suporterului.

Eugen Neagoe, conflict cu un suporter după FCSB - Petrolul 1-1

Cum arată clasamentul după FCSB – Petrolul

FCSB a încheiat la egalitate meciul cu Petrolul, scor 1-1, după ce a deschis scorul prin Alex Stoian, care a confirmat încrederea acordată de Gigi Becali marcând în minutul 11. Ploieștenii au restabilit egalitatea imediat după pauză, când Sălceanu a reușit o execuție spectaculoasă în minutul 47.

În urma acestui rezultat, FCSB se află pe locul 10, cu 21 de puncte, la patru distanță de Farul. De cealaltă parte, echipa lui Eugen Neagoe își prelungește seria pozitivă la șase partide fără înfrângere și urcă pe poziția a 12-a, cu 16 puncte acumulate.

Clasament (3)

