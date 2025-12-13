Halucinant! Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după ce au pierdut cu FCSB! Imagini incredibile cu olandezii

ADVERTISEMENT

FCSB a reușit o victorie istorică în fața lui Feyenoord, scor 4-3, după ce oaspeții au condus cu 1-3. Olandezii s-au bucurat de o asistență numeroasă pe „Arena Națională”, însă unii fani, din cauza rezultatului, au recurs la scene uluitoare.

Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după au pierdut cu FCSB

Feyenoord s-a bucurat de o susținere de aproximativ 5.000 de fani la meciul cu FCSB de pe Arena Națională. Suporterii au petrecut ore bune în Centrul Vechi al Capitalei înainte de fluierul de start, aceștia fiind nerăbdători ca meciul să înceapă.

Deși Feyenoord a condus cu 1-3, FCSB a întors scorul în ultimul minut și rezultatul final a fost 4-3. , iar unii au făcut, când au ajuns unde erau cazați, prăpăd într-un apartament.

, cel mai probabil, cazați într-un apartament în regim hotelier. Aceștia nu au mai ținut cont de nimic și, fiind sub influența băuturilor alcoolice, au distrus tot ce se afla în locuință, de la televizor până la pereți.

Imaginile s-au propagat rapid în mediul online, iar reacțiile au fost pe măsură. Dacă unii se amuză de isprava olandezilor, alții blamează educația lor și transmit că acțiunile făcute nu au nimic de-a face cu clubul pe care îl susțin.

Fanii olandezi au produs pagube considerabile în București

Incidentul cu apartamentul nu este unul izolat. În mare parte, olandezii s-au simțit bine în capitală, însă, din nefericire, au produs și alte pagube, însă de această dată în Centrul Vechi.

Ei au incendiat copertina unui local numit „Amsterdam”, denumire ce face trimitere la orașul de origine al marii rivale a lui Feyenoord, Ajax. Cele două echipe urmează să se confrunte duminică, într-un derby deosebit de important. Imaginile incidentului pot fi vizionate .