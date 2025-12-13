Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Halucinant! Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după ce au pierdut cu FCSB! Imagini incredibile cu olandezii

Scene reprobabile s-au petrecut într-un apartament din București. Fanii lui Feyenoord au distrus întregul imobil după ce au pierdut la ultima fază cu FCSB.
Iulian Stoica
13.12.2025 | 07:16
Halucinant Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din Bucuresti dupa ce au pierdut cu FCSB Imagini incredibile cu olandezii
ULTIMA ORĂ
Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după ce au pierdut cu FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a reușit o victorie istorică în fața lui Feyenoord, scor 4-3, după ce oaspeții au condus cu 1-3. Olandezii s-au bucurat de o asistență numeroasă pe „Arena Națională”, însă unii fani, din cauza rezultatului, au recurs la scene uluitoare.

Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după au pierdut cu FCSB

Feyenoord s-a bucurat de o susținere de aproximativ 5.000 de fani la meciul cu FCSB de pe Arena Națională. Suporterii au petrecut ore bune în Centrul Vechi al Capitalei înainte de fluierul de start, aceștia fiind nerăbdători ca meciul să înceapă.

ADVERTISEMENT

Deși Feyenoord a condus cu 1-3, FCSB a întors scorul în ultimul minut și rezultatul final a fost 4-3. Acest lucru nu le-a picat deloc bine suporterilor olandezi, iar unii au făcut, când au ajuns unde erau cazați, prăpăd într-un apartament.

Fanii lui Feyenoord erau, cel mai probabil, cazați într-un apartament în regim hotelier. Aceștia nu au mai ținut cont de nimic și, fiind sub influența băuturilor alcoolice, au distrus tot ce se afla în locuință, de la televizor până la pereți.

ADVERTISEMENT
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare...
Digi24.ro
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident

Imaginile s-au propagat rapid în mediul online, iar reacțiile au fost pe măsură. Dacă unii se amuză de isprava olandezilor, alții blamează educația lor și transmit că acțiunile făcute nu au nimic de-a face cu clubul pe care îl susțin.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea...
Digisport.ro
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter

Fanii olandezi au produs pagube considerabile în București

Incidentul cu apartamentul nu este unul izolat. În mare parte, olandezii s-au simțit bine în capitală, însă, din nefericire, au produs și alte pagube, însă de această dată în Centrul Vechi.

ADVERTISEMENT

Ei au incendiat copertina unui local numit „Amsterdam”, denumire ce face trimitere la orașul de origine al marii rivale a lui Feyenoord, Ajax. Cele două echipe urmează să se confrunte duminică, într-un derby deosebit de important. Imaginile incidentului pot fi vizionate AICI.

Louis Munteanu, preț de Black Friday! CFR Cluj i-a fixat suma de transfer...
Fanatik
Louis Munteanu, preț de Black Friday! CFR Cluj i-a fixat suma de transfer pentru această iarnă
Jackpot! Universitatea Craiova s-a ales cu o sumă uriașă după cele trei meciuri...
Fanatik
Jackpot! Universitatea Craiova s-a ales cu o sumă uriașă după cele trei meciuri din Conference League disputate pe „Ion Oblemenco”
Cristi Chivu, apariție de senzație alături de familie! Antrenorul lui Inter a participat...
Fanatik
Cristi Chivu, apariție de senzație alături de familie! Antrenorul lui Inter a participat la un eveniment special
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a numit 'trădător de țară' și l-a interzis la echipa națională:...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a numit 'trădător de țară' și l-a interzis la echipa națională: 'El făcea echipa!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!