Sport

Halucinant! Meciul din preliminariile CM 2026 va rămâne în istorie pentru acuzații de vrăjitorie: ”A aruncat cu ea în aer tot meciul”

O partidă din preliminariile CM 2026 s-a încheiat cu un scandal uriaș. Un selecționer a acuzat partea adversă că a folosit vrăjitoria pentru a obține calificarea la baraj.
Traian Terzian
17.11.2025 | 20:25
Halucinant Meciul din preliminariile CM 2026 va ramane in istorie pentru acuzatii de vrajitorie A aruncat cu ea in aer tot meciul
Acuzații de vrăjitorie după un meci din preliminarii CM 2026. Sursă foto: The Independent
Așa cum probabil v-ați dat seama, totul s-a întâmplat în preliminariile africane pentru CM 2026. Întâlnirea care a stabilit echipa ce va merge la barajul intercontinental va rămâne în istorie pentru acuzațiile de vrăjitorie.

RD Congo, acuzată de vrăjitorie la ultimul meci din preliminariile CM 2026

Naționala statului RD Congo a produs marea surpriză în barajul calificărilor din Africa și după ce a învins Camerun în semifinale a reușit să treacă și de Nigeria, obținând astfel biletele pentru barajul intercontinental.

Congolozii s-au impus în finala barajului la loviturile de departajare, însă victoria lor a fost contestată vehementă. Selecționerul Nigeriei, Eric Chelle, i-a acuzat pe adversari că au folosit practici voodoo în timpul executării penalty-urilor.

Imediat după ce Chancel Mbemba a transformat lovitura de departajare decisivă pentru RD Congo, Chelle s-a repezit spre banca adversă și a încercat să atace un membru al staff-ului tehnic.

”Pe tot parcursul sesiunii, tipul din Congo practica voodoo. De fiecare dată. De aceea eram atât de furios. Nu știu dacă era apă sau altceva, dar el tot arunca cu ea în aer”, a declarat selecționerul Nigeriei, la finalul jocului.

Primă uriașă pentru jucătorii din RD Congo

Această acuzație de vrăjitorie va fi asociată pentru totdeauna cu finala playoff-ului zonei africane. Nigeria a început mai bine jocul și a deschis scorul prin Onyeka (3), dar congolezii au restabilit egalitatea prin Elia (32).

S-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde ratările lui Bassey, Moses Simon și Ajayi s-au dovedit fatale pentru Super Eagles, care vor vedea din fața televizorului Cupa Mondială din 2026.

În ciuda faptului că este una dintre cele mai sărace țări de pe glob, jucătorii din RD Congo sunt aproape de a pune mâna pe o sumă importantă de bani. Președintele țării a promis o primă de un milion de dolari pentru fiecare fotbalist, dacă echipa se va califica la turneul final.

Când se joacă barajul intercontinental

Ultima șansă de calificare la Cupa Mondială pentru anumite selecționate o reprezintă barajul intercontinental care va avea loc în martie 2026, în Mexic. La acest turneu vor participa două din America de Nord și câte una din Asia, Africa, America de Sud și Oceania.

Până în acest moment, trei formații și-a asigurat prezența la acest play-off: Noua Caledonie, Bolivia și RD Congo. Celelalte trei echipe vor fi stabilite în aceste zile, după ultimele jocuri din preliminarii. Dintre cele șase reprezentative care vor juca la barajul intercontinental, două vor obține calificarea la Cupa Mondială.

Echipele calificate la Cupa Mondială

Preliminariile de pe întreg mapamondul se apropie de sfârșit, iar până în acest moment se cunosc 32 dintre cele 48 de echipe care vor fi prezente la Cupa Mondială din 2026.

Gazde:

  • SUA
  • Canada
  • Mexic

Europa:

  • Franța
  • Anglia
  • Croația
  • Portugalia
  • Norvegia

America de Sud:

  • Argentina
  • Brazilia
  • Uruguay
  • Columbia
  • Ecuador
  • Paraguay

Africa:

  • Algeria
  • Maroc
  • Coasta de Fildeș
  • Ghana
  • Egipt
  • Senegal
  • Tunisia
  • Capul Verde
  • Africa de Sud

Asia:

  • Australia
  • Japonia
  • Coreea de Sud
  • Iran
  • Arabia Saudită
  • Iordania
  • Qatar
  • Uzbekistan

Oceania:

  • Noua Zeelandă
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
