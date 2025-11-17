Halucinant! Meciul din preliminariile CM 2026 va rămâne în istorie pentru acuzații de vrăjitorie: ”A aruncat cu ea în aer tot meciul”

ADVERTISEMENT

Așa cum probabil v-ați dat seama, totul s-a întâmplat în preliminariile africane pentru CM 2026. Întâlnirea care a stabilit echipa ce va merge la barajul intercontinental va rămâne în istorie pentru acuzațiile de vrăjitorie.

RD Congo, acuzată de vrăjitorie la ultimul meci din preliminariile CM 2026

Naționala statului RD Congo a produs marea surpriză în barajul calificărilor din Africa și după ce a învins Camerun în semifinale a reușit să treacă și de Nigeria, obținând astfel biletele pentru barajul intercontinental.

Congolozii s-au impus în finala barajului la loviturile de departajare, însă victoria lor a fost contestată vehementă. Selecționerul Nigeriei, Eric Chelle, i-a acuzat pe adversari că au folosit practici voodoo în timpul executării penalty-urilor.

Imediat după ce Chancel Mbemba a transformat lovitura de departajare decisivă pentru RD Congo, Chelle s-a repezit spre banca adversă și a încercat să atace un membru al staff-ului tehnic.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥 Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳 He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team. The match commissioner will… — Micky Jnr (@MickyJnr__)

”Pe tot parcursul sesiunii, tipul din Congo practica voodoo. De fiecare dată. De aceea eram atât de furios. Nu știu dacă era apă sau altceva, dar el tot arunca cu ea în aer”, a declarat selecționerul Nigeriei, la finalul jocului.

Naija coach accuses DR Congo of using Voodoo 🤣🤣🤣

— SLEEK (@Sleekodds)

Primă uriașă pentru jucătorii din RD Congo

Această acuzație de vrăjitorie va fi asociată pentru totdeauna cu finala playoff-ului zonei africane. Nigeria a început mai bine jocul și a deschis scorul prin Onyeka (3), dar congolezii au restabilit egalitatea prin Elia (32).

S-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde ratările lui Bassey, Moses Simon și Ajayi s-au dovedit fatale pentru Super Eagles, care vor vedea din fața televizorului Cupa Mondială din 2026.

În ciuda faptului că este una dintre cele mai sărace țări de pe glob, jucătorii din RD Congo sunt aproape de a pune mâna pe o sumă importantă de bani. Președintele țării a promis o , dacă echipa se va califica la turneul final.

Când se joacă barajul intercontinental

Ultima șansă de calificare la Cupa Mondială pentru anumite selecționate o reprezintă barajul intercontinental care va avea loc în martie 2026, în Mexic. La acest turneu vor participa două din America de Nord și câte una din Asia, Africa, America de Sud și Oceania.

Până în acest moment, trei formații și-a asigurat prezența la acest play-off: Noua Caledonie, și RD Congo. Celelalte trei echipe vor fi stabilite în aceste zile, după ultimele jocuri din preliminarii. Dintre cele șase reprezentative care vor juca la barajul intercontinental, două vor obține calificarea la Cupa Mondială.

Echipele calificate la Cupa Mondială

Preliminariile de pe întreg mapamondul se apropie de sfârșit, iar până în acest moment se cunosc 32 dintre cele 48 de echipe care vor fi prezente la Cupa Mondială din 2026.

Gazde:

SUA

Canada

Mexic

Europa:

Franța

Anglia

Croația

Portugalia

Norvegia

America de Sud:

Argentina

Brazilia

Uruguay

Columbia

Ecuador

Paraguay

Africa:

Algeria

Maroc

Coasta de Fildeș

Ghana

Egipt

Senegal

Tunisia

Capul Verde

Africa de Sud

Asia:

Australia

Japonia

Coreea de Sud

Iran

Arabia Saudită

Iordania

Qatar

Uzbekistan

Oceania: