Sport

Halucinant! Un proces dintre FCSB și Steaua nu a avut niciun termen de 8 ani de zile! „N-am mai auzit în viața mea așa ceva”. Exclusiv

Incredibil dar adevărat! Un litigiu dintre FCSB și Steaua e în așteptare de mai bine de 8 ani și nu s-a judecat nici măcar un termen! Detalii ireale
Bogdan Ciutacu
23.08.2025 | 14:00
Halucinant Un proces dintre FCSB si Steaua nu a avut niciun termen de 8 ani de zile Nam mai auzit in viata mea asa ceva Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK

Adrian Căvescu a făcut apel la EUIPO în procesul în care înregistrarea mărcii „FCSB Steaua” a fost respinsă”. Avocatul campioanei României a vorbit și despre o altă speță care așteaptă să fie soluționată de mai bine de 8 ani.

ADVERTISEMENT

Adrian Căvescu, dezvăluiri despre procesul dintre FCSB și Steaua intentat la Curtea Constituțională

FCSB se luptă în instanță în procesul de anulare al mărcilor notorii ale clubului Steaua, iar următorul termen va avea loc pe data de 21 octombrie. Adrian Căvescu a atacat însă pe un alt front: „Mai avem la Curtea Constituțională un proces pentru anularea Legii Mărcilor. Dosarul e din 2017, dar nu s-a dat niciun termen până acum. Nimic”.

Avocatul FCSB-ului este extrem de dezamăgit de faptul că acest dosar a fost uitat prin sertare: „Ei sunt ocupați cu altele, să își facă salariile, să își facă alte… Din păcate nu este o prioritate acest dosar. Nu înțeleg, maximum doi ani am așteptat pentru un termen la un proces. 

ADVERTISEMENT

Mai ales că nu au foarte multe procese. Nu știu, nu vreau să mai comentez. Sunt aspecte politice, nu-mi dau seama. Eu n-am mai auzit în viața mea ca un dosar să nu aibă termen 8 ani de zile”, a mai explicat Căvescu.

Adrian Căvescu, discurs acid cu privire la Curtea Constituțională: „Ar trebui să se judece într-o săptămână”

Adrian Căvescu nu înțelege cum este posibil ca această speță nu a fost soluționată deja: „Am avut de câteva ori vreo 2 ani. Și 2 ani e mult pentru că astea nu sunt procese complexe. Aici e o întrebare: Domne, da sau nu?! Adică ar trebui să se judece într-o săptămână”.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Avocatul a explicat și de ce a făcut acest demers juridic: „Legea Mărcilor este făcută prost și este învechită. Ea trebuie reactualizată după modelul Convenției de la Paris. Pe baza acestei legi noi am pierdut marca Steaua”. 

ADVERTISEMENT
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil...
Digisport.ro
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”

Acesta a mai oferit detalii și despre procesul privind anularea mărcilor, care va avea termen în octombrie: „Sperăm să avem acolo câștig de cauză pentru că nouă nu ne-a judecat apelul, ci ni l-a respins ca lipsit de interes. Nu poți să respingi fără să judeci pentru că noi avem procesul privind prejudiciul, cel de la EUIPO, mai multe”. 

  • 8 ani au trecut de când FCSB a contestat Legea Mărcilor la Curtea Constituțională a României pe baza căreia clubul Steaua a câștigat în instanță
ADVERTISEMENT
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după...
Fanatik
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după Aberdeen – FCSB: “Iar o să spună...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după Aberdeen – FCSB: “Iar o să spună Vivi Răchită că voi fi la Palat!”
Cum a comentat Patrick Vieira transferurile lui Dan Șucu la Genoa: „Nu sunt...
Fanatik
Cum a comentat Patrick Vieira transferurile lui Dan Șucu la Genoa: „Nu sunt de acord”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la...
iamsport.ro
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la Craiova
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Horoscop săptămânal, 25 - 31 august 2025. Toate zodiile sunt ajutate să se...
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 25 - 31 august 2025. Toate zodiile sunt ajutate să se facă văzute și auzite
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat....
Libertatea.ro
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!