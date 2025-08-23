Halucinant! Un proces dintre FCSB și Steaua nu a avut niciun termen de 8 ani de zile! „N-am mai auzit în viața mea așa ceva”. Exclusiv

Adrian Căvescu a făcut apel la EUIPO în procesul în care înregistrarea mărcii „FCSB Steaua” a fost respinsă”. Avocatul campioanei României a vorbit și despre o altă speță care așteaptă să fie soluționată de mai bine de 8 ani.
FCSB se luptă în instanță în procesul de anulare al mărcilor notorii ale clubului Steaua, iar următorul termen va avea loc pe data de 21 octombrie. Adrian Căvescu a atacat însă pe un alt front: „Mai avem la Curtea Constituțională un proces pentru anularea Legii Mărcilor. Dosarul e din 2017, dar nu s-a dat niciun termen până acum. Nimic”.
Avocatul FCSB-ului este extrem de dezamăgit de faptul că acest dosar a fost uitat prin sertare: „Ei sunt ocupați cu altele, să își facă salariile, să își facă alte… Din păcate nu este o prioritate acest dosar. Nu înțeleg, maximum doi ani am așteptat pentru un termen la un proces.
Mai ales că nu au foarte multe procese. Nu știu, nu vreau să mai comentez. Sunt aspecte politice, nu-mi dau seama. Eu n-am mai auzit în viața mea ca un dosar să nu aibă termen 8 ani de zile”, a mai explicat Căvescu.
Adrian Căvescu nu înțelege cum este posibil ca această speță nu a fost soluționată deja: „Am avut de câteva ori vreo 2 ani. Și 2 ani e mult pentru că astea nu sunt procese complexe. Aici e o întrebare: Domne, da sau nu?! Adică ar trebui să se judece într-o săptămână”.
Avocatul a explicat și de ce a făcut acest demers juridic: „Legea Mărcilor este făcută prost și este învechită. Ea trebuie reactualizată după modelul Convenției de la Paris. Pe baza acestei legi noi am pierdut marca Steaua”.
Acesta a mai oferit detalii și despre procesul privind anularea mărcilor, care va avea termen în octombrie: „Sperăm să avem acolo câștig de cauză pentru că nouă nu ne-a judecat apelul, ci ni l-a respins ca lipsit de interes. Nu poți să respingi fără să judeci pentru că noi avem procesul privind prejudiciul, cel de la EUIPO, mai multe”.