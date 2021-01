Hamidou Keyta, în primul „11” pentru FC Botoșani – Dinamo. Motivul pentru care a picat transferul în Turcia

Fotbalistul va rămâne la FC Botoșani chiar dacă a avut o ofertă de la o echipă din Turcia. Formația care îl dorea a făcut schimbări în conducerea tehnică, iar noul antrenor nu l-a mai dorit.

Hamidou Keyta a avut o formă sportivă foarte bună în prima parte a actualului sezon, iar zilele acestea a fost destul de aproape de plecarea de la FC Botoșani. Acum însă, francezul a prins primul „11” pentru meciul cu Dinamo.

Mijlocașul de bandă din Franța ajunsese la un acord pentru a semna cu formația turcă Goztepe. Mai mult de atât, Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, era de acord cu propunerea echipei din Turcia care ajungea la 150 de mii de euro, iar totul părea că este rezolvat. Mutarea a picat în ultimele ore.

Jucătorul care a fugit din cantonament rămâne la FC Botoșani

Valeriu Iftime a spus că, deși totul era aproape rezolvat, plecarea lui Hamidou Keyta la Goztepe nu s-a mai realizat pentru că formația din Turcia a modificat în ultimele zile conducerea tehnică, Unal Karaman venind în locul lui Ilhan Palut, iar noul tehnician nu l-a vrut pe jucător.

”Din câte știu a picat, acum două zile era făcut, totul era semnat. Am făcut documentele, i-am dat drumu să plece, dar a picat. Au sunat tot felul de turci, am dat toate actele și era făcut, dar a picat pentru că am înțeles că au schimbat antrenorul și nu-l mai vor”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Digi Sport.

După cum FANATIK a anunțat, fotbalistul a forțat, în urmă cu 11 zile, plecarea de la actuala sa echipă. Jucătorul din Franța chiar ar fi plecat din cantonamentul formației înainte de jocul cu FC Argeș pentru a putea să semneze cu turcii. Chiar dacă a fost deranjat atunci de comportamentul fotbalistului, patronul lui FC Botoșani a revenit la sentimente mai bune și a zis că francezul va fi în continuare în lotul echipei din Moldova.

Hamidou Keyta a fost pedepsit după ce a fugit din cantonament

”El s-a antrenat cu echipa acum, dacă nu a mai plecat. A revenit la antrenamente, l-am sancționat, adică am aplicat regulamentele. Mă bucur că a rămas până la urmă, el s-a antrenat, a greșit atunci când a plecat din cantonament, dar mai greșesc și ei”, a zis Valeriu Iftime.

Hamidou Keyta, al treilea cel mai bun marcator din campionatul României, cu nouă goluri în 14 meciuri, nu a fost prezent la ultimele două meciuri ale echipei sale, 0-1 cu FC Argeș și 1-0 cu Poli Iași, însă, cum mutarea la Goztepe nu s-a mai realizat, ar putea reveni în lotul lui Marius Croitoru la partida cu Dinamo care se va juca duminică, de la ora 20:00.

Jucătorul a bifat două partide și în Europa League, dar nu a marcat niciun gol. Hamidou Keyta este cotat la 700 de mii de euro pe site-ul Transfermarkt. Hamidou Keyta a evoluat de-a lungul timpului la echipe ca FC Chambly (liga a doua franceză), Viitorul Constanța sau Dunărea Călărași.

