Lewis Hamilton rupe tăcerea după două luni de absență. Primul mesaj după controversata ”finală” a F1 din decembrie

Abu Dhabi, 12 decembrie 2021, reprezintă ultima apariție publică a lui Lewis Hamilton. De-atunci, tăcere absolută. Nu a răspuns solicitărilor media. Și nici nu a oferit informații fanilor pe Twitter.

De altfel, ultima sa postare, înaintea celei de astăzi, datează din preziua controversatei curse care a decis titlul mondial. Nu este de mirare că s-a vorbit intens despre retragerea sa. Acum însă le dă speranțe fanilor.

Așadar, astăzi s-a pus punct unei perioade de 55 de zile de tăcere pe conturile sale de pe rețelele de socializare. Cauzate, evident, de modul în care s-a decis titlul mondial în sezonul trecut.

Mai precis, Lewis a postat o fotografie cu Marele Canion în fundal. Și a scris, după cum puteți vedea mai jos, ”Am fost plecat. Acum m-am întors”.

I’ve been gone. Now I’m back!

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton)