Final de sezon cu scântei! Hamilton şi Verstappen luptă pentru titlu, dar și în topul ”războaielor” din Formula 1

Mexic, în acest final de săptămână, apoi Brazilia, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite vor deveni teatru de luptă în războiul Hamilton vs Verstappen care are ca miză titlul suprem. Sunt 12 puncte între cei doi, iar Max este, pe hârtie, favorit și-n acest weekend. Doar a câștigat două dintre ultimele trei curse. Dar chiar dacă se impune, nu are titlul acontat.

Lupta pentru titlu se va duce, probabil, până către ultima cursă. Și să nu ne mire dacă vom avea parte de noi acroșaje între cei doi. Hamilton vs Verstappen este, cu siguranță, în Top 10 rivalități în Formula 1. Iar acest duel din stagiunea 2021 îi dă dreptul, pentru unii, să fie mai sus în ierarhia celor mai aprinse dispute.

Hamilton vs Verstappen, confruntare cu scântei

Fiecare epocă a Formulei 1, din 1950 încoace, a avut parte de cel puțin o rivalitate extremă. Cu dueluri roată la roată, împinse uneori la extrem. Astfel că au devenit uneori un subiect mai important decât cursele în sine.

ADVERTISEMENT

Și sunt atît de multe astfel de confruntări, încât cu greu te poți rezuma la zece. s-au încumetat la un astfel de demers. Și, dincolo de ierarhie în sine, subiectivă ca orice demers de gen, este limpede că avem parte de alegeri pe sprânceană. Iar un semn în acest sens este că se regăsesc, între altele, și-n clasamentele făcute de sau .

Sigur, sunt și unele care lipsesc. Alan Jones – Carlos Reutemann, Sebastien Vettel – Fernando Alonso, ori episoade precum cel de la Jerez, dintre Michael Schumacher și Jacques Villeneuve. Și lista poate continua.

ADVERTISEMENT

Un lucru este însă cert. Hamilton vs Verstappen este în top. Iar duelul lor fără mănuși, translatat și-n media, s-a transformat într-un ”război” care va rămâne în istorie. Indiferent de verdictul din acest an. Ori de câte sezoane vom mai avea parte de a lor confruntare în anii care vin.

Lewis Hamilton vs Nico Rosberg – 2013-2016

Un duel început încă din karting. Atunci când s-au și împrietenit. Lewis a fost mai bun în primul lor sezon în aceeași echipă din F1, chiar dacă Nico avea de partea sa experiența cu echipa. A avut șanse să-l învingă pe Hamilton, însă modul în care-și conserva anvelopele, pilotajul pe asfalt ud sau faptul că nu forța în momentele cheie, l-au împiedicat să o facă.

ADVERTISEMENT

Hamilton a câștigat titlul în 2014 și 2015, și a adunat 21 de victorii față de 11 ale lui Rosberg. Nico a început să fie frustrat, iar tensiunile dintre cei doi au dus la incidente în calificări sau cursă. Iar în 2016, a dus lupta la un alt nivel, generând chiar disensiuni în echipă. A profitat și de un an cu greșeli al lui Lewis și a devenit unul dintre cei doi coechipieri care i-au suflat titlul. După o cursă finală tensionată la Abu Dhabi. Iar pentru ca frustrarea lui Hamilton să fie mai mare, la finalul sezonului și-a anunțat retragerea.

Alan Jones vs Nelson Piquet – 1980-1981

Caractere diferite, Nelson Piquet și Alan Jones n-aveau oricum șanse să fie prieteni. Iar sportiv, s-au impus ca rivali la titlu. Piquet fusese propulsat de rezultatele din karting în rolul de înlocuitor al lui Lauda. Iar Jones putea să fie campion mondial și în 1979 dacă monopostul Williams FW07 era mai fiabil.

ADVERTISEMENT

În următorii doi ani, cum Gilles Villeneuve era scos din calcule de mașina necompetitivă, și-au disputat titlul. Jones, cu 5 victorii față de 3 ale lui Piquet, s-a impus în 1980. Dar și grație unui accident controversat în penultima rundă, din Canada. Un an mai târziu, rolurile s-au inversat.

Jones a fost trădat de coechipierul său, Carlos Reutemann. Acesta n-a respectat ordinele de echipă și s-a impus în Brazilia. Și devenea rivalul lui Piquet. Australianul nu ieșise însă complet din peisaj. S-au contrat la Zolder. Iar apoi, în Monaco, după o depășire la limită, l-a obligat pe Nelson să-și vadă cursa terminată în parapet.

ADVERTISEMENT

Piquet avea totuși să câștige titlul, iar Jones, după o victorie în ultima cursă, își anunța retragerea. Astfel că se punea punct rivalității care, probabil, putea continua și-n anul următor.

Jim Clark vs Graham Hill – 1962-1968

Jim Clark și Graham Hill s-au duelat pentru a prelua supremația de la Stirling Moss. Au terminat pe primele două locuri în 1962, 1963 și 1965. Și au fost protagoniști în alte două campanii (1964 și 1967). Clark este cel care a avut câștig de cauză, în timp ce Graham a rămas în istorie pentru că a ridicat la un nou nivel ștacheta duelurilor din Formula 1. S-au luptat pentru a prelua locul lui Stirling Moss în vârful sportului: Clark a câștigat, dar Hill poate merită mai mult credit pentru că a fost adesea șoferul care duce lupta la noul punct de referință al F1.

Clark și al său Lotus 25 au fost mai rapizi în 1962, dar câștig de cauză a avut Hill, al cărui BRM P57 a fost mai fiabil. Și i-a adus titlul după finala din Africa de Sud. Un an mai târziu s-a impus Clark, pentru ca în 1964 să avem parte de o luptă în trei. În care s-a implicat și John Surtees. Totul s-a decis în ultima cursă. Clark a abandonat cu probleme mecanice. Hill după o ciocnire cu Bandini, coechipierul lui Surtees, iar acesta a devenit campion.

În 1965 Clark s-a impus, în timp ce Hill s-a mulțumit că a făcut dubla Monaco – US Grand Prix al treilea an la rând. Și tot Hill avea să câștige Indy 500, în 1966, cei doi ducându-și duelurile nu doar pe circuitele Formulei 1, ci și în alte competiții de calibru.

Lewis Hamilton vs Max Verstappen – 2017-prezent

Până în acest an nu a fost un duel relevant. Verstappen câștiga ocazional pentru Red Bull, în timp ce Hamilton, grație pachetului tehnic oferit de Mercedes, făcea legea. Dar modificările de regulament din acest sezon, au echilibrat balanța. Și a rezultat un spectacol la cel mai înalt nivel.

Cu victorii superbe, dar și cu greșeli de ambele părți. Și cu multe momente tensionate. Precum cel din . Când monopostul Red Bull a terminat cursa prematur, în parapet, iar Max a ajuns la spital. Ori incidentul din Italia, în care .

Lewis Hamilton vs Fernando Alonso – 2007-prezent

La începutul lui 2007, Alonso era dublu campion mondial și pilotul care pusese capăt domniei lui Michael Schumacher. Iar Hamilton noua senzație venită din categoriile minore. Și au oferit, sub culorile lui McLaren, o dispută aprinsă. Încheiata la egalitate de puncte, dar cu Lewis mai sus în clasament ca urmare a numărului superior de victorii.

Însă doar pe locul doi, pentru că titlul i-a revenit lui Kimi Raikkonen, care a avut un punct în plus într-un sezon marcat de o mulțime de controverse privind legalitatea materialului de concurs. Și cu probleme generate de faptul că Alonso, nemulțumit și de faptul că nu primise statut de pilot numărul 1, a creat o atmosferă tensionată în echipă. Care a culminat cu șicane de ambele părți în sesiunea de calificări din Ungaria.

Ulterior Alonso avea să plece. Și n-a mai avut parte de materialul de concurs cu care să lupte cu adevărat cu Lewis. Să se schimbe lucrurile în 2022?

Michael Schumacher vs Damon Hill – 1994-1998

Ca și Graham Hill, cu 26 de ani înainte, Damon Hill a devenit lider al echipei Williams conjunctural. După tragica dispariție a lui Ayrton Senna. Și a devenit astfel rivalul lui Schumi. Germanul și al său Benetton au avut probleme, inclusiv legate de regulament, astfel ca înaintea ultimei curse diferența dintre cei doi era de numai un punct.

La Adelaide, în cursa decisivă, Schumi a ieșit în decor. Dar exact în momentul în care Hill trecea în fruntea clasamentului, germanul a pus mașina în mișcare. Ambele monoposturi au fost avariate, iar urmare a dublului abandon Schumacher a devenit campion. În pofida reacțiilor vizavi de manevra neconformă a lui Michael, FIA nu a luat vreo măsură, astfel că ierarhia nu s-a schimbat.

Un an mai târziu, cu o mașină mai puternică și, se spune, în continuare neconformă, Schumacher a cîștiga un nou titlu. Urmat de Damon Hill. Pentru ca în 1996, anul mutării lui Schumi la Ferrari, Damon să devină campion.

James Hunt vs Niki Lauda – 1975-1977

Un duel între prieteni, ajuns subiect de film. Fără îndoială, lupta pentru titlul mondial din 1976 este una plină de momente care au ținut cu sufletul la gură fanii Formulei 1. Lauda a început mai bine sezonul. A venit însă cursa de la Nurburgring, din care Niki a scapat cu viata ca prin minune.

Hunt a refacut diferenta. Și totul avea să se joace în Japonia. Acolo unde Niki a abandonat. Hunt a condus cursa, dar apoi a avut parte de probleme și părea că nu mai are resurse să urce în ierarhie. A izbutit totuși să o facă, a terminat pe 3, și a devenit campion mondial cu un singur punct avans.

Lauda s-a revanșat în 1977. Iar prestațiile lui Hunt au scăzut ca și consistență. Astfel că avea să se retragă în 1979.

Michael Schumacher vs Mika Hakkinen – 1998-2001

Fără îndoială, pentru Michael Schumacher extrem de rapidul Hakkinen a fost cel mai dur rival în anii săi de glorie. Cei doi se duelaseră și în anii junioratului. Inclusiv la Macao GP, în 1990, atunci cînd Mika s-a impus. În 1998, titlul s-a jucat în runda finală, la Suzuka. Un weekend cu o mulțime de erori ale germanului i-a permis finlandezului să amâne momentul unui titlu pe care Ferrari îl aștepta de două decenii.

În 1999, duelul s-a repetat. Însă Schumacher a avut parte de un accident sever la Silverstone și a ratat șase curse. Ferrari n-a mizat pe Irvine așa cum ar fi trebuit, iar Mika și-a trecut în cont un nou titlu. Ordinea s-a inversat în 2000. În ultima cursă, la Suzuka. Avea să fie și punctul final al duelului, pentru că Ferrari a devenit o forță, iar Hakkinen avea, nu peste multă vreme, să se retragă.

Nigel Mansell vs Nelson Piquet – 1986-1991

Când Piquet s-a alăturat lui Williams în 1986, era dublu campion mondial. Și credea că are statutul de pilot număr unu asigurat. Nigel Mansell s-a dovedit însă un pilot redutabil. Iar Frank Williams a decis, după gravul accident de mașină în care a fost implicat, să nu se implice și să-i lase să-și tranșeze disputa pe pistă.

Atmosfera s-a tensionat. Iar cei doi au ajuns să nu mai schimbe nici măcar informații de ordin tehnic. Iar când doi se ceartă, câștigă al treilea, în speță Alain Prost. Un an mai târziu însă, lupta s-a dus între cei doi coechipieri. Dar, deși a avut mai multe curse câștigate (6 față de 3), mai inconstant, Mansell a fost învins de Piquet.

Alain Prost vs Ayrton Senna – 1985-1993

Aici nu este dubiu. Este cel mai dur război all-time din Formula 1. Prost a câștigat primul său titlu mondial în 1985, sezonul în care Senna obținea prima victorie în Formula 1. Rivalitatea a început cu adevărat când Senna i s-a alăturat lui Prost, care era deja dublu campion mondial, la McLaren, în 1988.

Pe lângă faptul că luptau pentru titlu, tensiunile s-au accentuat atunci când Senna l-a ”împins” pe Prost spre parapet în Marele Premiu al Portugaliei. Iar cum Senna a câștigat titlul, Prost își dorea revanșa.

Tensiunile s-au amplificat în 1989. Francezul l-a acuzat pe brazilian că beneficiază de tratament preferențial din partea Honda, furnizorul de motoare. Că nesocotește ordinele de echipă. Și că pilotează agresiv în duelurile unu la unu. Totul a culminat cu un acroșaj în Marele Premiu al Japoniei. Cu Prost închizându-i trasa lui Ayrton chiar cu prețul unui abandon.

Brazilianul a revenit în cursă, a câștigat, dar avea să fie descalificat. Iar Prost era campion mondial. Senna avea să se răzbune un an mai târziu. Tot în Japonia. De această dată el l-a acroșat pe francez și a obținut și titlul suprem.