Handbalista care l-a acuzat pe Tadici de comportament agresiv rămâne la Zalău! Ce decizie a luat instanța

Handbalista care l-a acuzat pe Gheorghe Tadici de comportament abuziv și injurios va continua la HC Zalău. Ce hotărâre a luat Comisia de Apel.
Răzvan Scarlat
18.12.2025 | 11:52
Handbalista care la acuzat pe Tadici de comportament agresiv ramane la Zalau Ce decizie a luat instanta
Gherghe Tadici, acuzat de comportament agresiv de mai multe sportive. Sursa foto: colaj FANATIK
În perioada în care se desfășura Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025 a izbucnit un scandal de amploare care l-a avut în prim plan pe Gheorghe Tadici. Mai multe jucătoare au acuzat comportamentul agresiv al antrenorului, iar tatăl handbalistei Francesca Bălan a dezvăluit că fiica lui a trăit un adevărat calvar din cauza tehnicianului de la HC Zalău.

Ce decizie a luat Comisia de Apel în cazul memoriului pe care l-a înaintat Francesca Bălan

Drept urmare, Francesca Bălan s-a adresat Comisia de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Handbal, în speranța că va reuși să rupă contractul care o lega de HC Zalău. Într-un final, s-a ajuns la Comisia de Apel a FRH, unde handbalista a pierdut procesul cu clubul.

Referitor la apelul formulat de HC Zalău împotriva Hotărârii nr. 842/21.11.2025 pronunțată de Comisia de Soluționare a Litigiilor, în contradictoriu cu Bălan Francesca Maria, Comisia de Apel:

Admite apelul formulat de HC Zalău, desființează în tot hotărârea nr. 842/21.11.2025 pronunțată de Comisia de Soluționare a Litigiilor și rejudecând cauza în fond respinge memoriul sportivei Bălan Francesca Maria ca neîntemeiat.

Obligă sportiva Bălan Francesca Maria la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 3000 lei către HC Zalău reprezentând taxa de apel și onorariu avocațial”, este decizia definitivă a Comisiei de Apel.

Astfel, Francesca Bălan va rămâne, în continuare, la HC Zalău, potrivit deciziei membrilor Comisiei. Rămâne de văzut cum va gestiona, în viitor, relația cu Gheorghe Tadici, pe care l-a acuzat că a terorizat-o.

Ce a declarat tatăl handbalistei Francesca Bălan, după izbucnirea scandalului cu Tadici

La începutul lunii decembrie, Marius Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, anunța că va merge până în pânzele albe pentru a demonstra că fiica lui a avut de suferit de pe urma comportamentului antrenorului de la HC Zalău. De asemenea, aștepta cu sufletul la gură decizia Comisiei de Apel.

„În primul rând, nu mă interesează dacă mă dă în judecată. Să fie sănătos. Am destule dovezi prin care voi proba ce am spus. Nu vorbesc doar poveşti de adormit copii. V-am trimis şi dumneavoastră înregistrările pe care le-am trimis celor de la Golazo.

Se vede că este dânsul. Nu am vrut decât să îmi spăl copilul din mocirla în care a fost aruncat. O să mai vin şi cu alte înregistrări. Totul până acum s-a adeverit. Copilul meu a fost perfect sănătos, avea şi o grupă de baby handball pe care o coordona.

Momentan este sub contract cu HC Zalău, aşteptăm decizia finală. Dânsul m-a ameninţat că este în Consiliul de Administraţie şi că nu voi câştiga vreodată. Sper să se judece corect, dânsul zice doar poveşti. Eu am venit cu dovezi clare”, a fost dreptul la replică al lui Marius Bălan, trimis pentru FANATIK.

