Handbalistele de la națională au fost modele pentru câteva ore. Foto

Cristina Neagu și colegele ei de la prima reprezentativă au făcut un shooting înainte de plecarea la Campionatul European din Norvegia. La ședința foto, distracția și voia bună au făcut legea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu două zile înainte de plecare la Campionatul European de Handbal din Norvegia, jucătoarele de la națională au făcut o ședință foto, care a durat mai bine de 7 ore.

Fetele lui Burcea s-a distrat pe cinste, iar responsabilă cu pozele a fost Lorena Ostase, care a venit cu aparatul foto personal și a imortalizat fiecare moment. Cea mai fotografiată jucătoare a fost căpitanul Cristina Neagu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De voia bună și de distracție s-au ocupat Crina Pintea si Cristina Laslo

„Mereu mă bucur atunci când facem ședința foto, deja e ca un ritual, e un moment de relaxare” – Crina Pintea, componentă a echipei naționale feminine de handbal a României.

Convocată în premieră la echipa națională, Andreea Popa s-a simțit extraordinar la ședința foto.

ADVERTISEMENT

„A fost foarte amuzant și interesant, având în vedere că am fost toate aici și a fost o atmosferă plăcută. E o bucurie faptul că am fost convocată, fiind primul meu campionat european este o foarte mare emoție și am așteptări foarte mari atât de la echipă cât și de la mine” – Andreea Popa, componentă a echipei naționale feminine de handbal a României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Denisa Dedu, portarul naționalei a pierdut șirul ședințelor foto la care a participat, dar spune că de fiecare dată pentru ea este o plăcere. Sportiva dezvăluie și ce look îi place afișeze în timpul liber.

„În timpul liber profit de ocazie să mă aranjez un pic și mai mult optez pentru un machiaj destul de discret și natural” – Denisa Dedu, componentă a echipei naționale de handbal feminin a României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meciul cu Germania, cel mai important

Româncele vor debuta la 3 decembrie împotriva Germaniei, echipă pe care au mai întâlnit-o și la Campionatul European din Franța și pe care au învins-o. Fetele au stat cu sufletul la gură până în ultima clipă pentru că nu știau dacă acest turneu final se va ține din cauza pandemiei de Coronavirus.

„Situația a fost destul de incertă, până în ultimul moment nici noi nu am știut dacă se va organiza sau nu, mă bucur că până la urmă se va ține. Pronosticuri nu prea pot spune, deoarece acest campionat este destul de atipic, nimeni nu e obișnuit cu acest sistem și aceste reguli dar nu avem ce face trebuie să ne acomodăm și să ne facem treaba cât mai bine” – Denisa Dedu, componentă a echipei naționale de handbal feminin a României.

ADVERTISEMENT

Crina Pintea a dezvăluit una dintre dorințele pe care și le-a pus în ceea ce privește Campionatul European din Norvegia.

ADVERTISEMENT

„Tot ce îmi doresc este să fim noi sănătoase, îmi doresc oarecum să ne ocolească toată nebunia asta și să putem fi apte pentru joc” – Crina Pintea, componentă a echipei naționale feminine de handbal a României. Fetele vor juca la Kolding

Primul meci al„tricolorelor” va fi la 3 decembrie, împotriva Germaniei, la 5 decembrie urmează disputa contra Poloniei, iar apoi, cel cu Norvegia, ultimul din grupă, la 7 decembrie. Herning va găzdui echipele A (Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia) și grupa B (Rusia, Suedia, Spania și Republica Cehă). Kolding va găzdui echipele grupei C (Olanda, Ungaria, Serbia și Croația) și grupei D (România, Norvegia, Germania și Polonia).