Hansi Flick a dat de pământ cu vedetele după Germania – Japonia 1-2: ”Plătim pentru greșelile individuale”

Nemții au condus cu 1-0 și se îndreptau spre o victorie normală, dar niponii nu au depus armele și pe finalul jocului a .

Hansi Flick și-a pus la zid vedetele după meciul Germania – Japonia 1-2

La finalul partidei Germania – Japonia, prima din Grupa E de la Cupa Mondială din Qatar, selecționerul Hansi Flick a avut un discurs dur la adresa marilor sale vedete și consideră că înfrângerea a venit pe greșeli personale.

”În prima repriză am ratat multe ocazii. Japonia ne-a învins din punct de vedere al eficienței și, prin urmare, a marcat un gol mai mult decât noi. Greșelile individuale pe care le-am făcut nu trebuiau să se întâmple. Știam că Japonia e rapidă în tranziție și ne-au pedepsit.

Niklas Sule trebuia pur și simplu să fie mai atent. Și-a ținut în teren adversarul, s-a retras doi sau trei pași prea mult. Acestea sunt greșeli individuale pentru care a trebuit să plătim astăzi.

Am vrut să aducem energie proaspătă. Acestea sunt greșeli individuale pe care nu ar trebui să le facem, dar am făcut-o. ei. De aceea am pierdut! Trebuie să privim înainte. Mai sunt șase puncte de jucat. Vrem să le obținem pe toate și pentru asta ne vom antrena”, a declarat Flick.

Germania, învinsă de doi jucători din Bundesliga

Mijlocașul Ilkay Gundogan a avut o după înfrângerea neașteptată în fața Japoniei și crede că meciul s-a pierdut deoarece au cedat prea ușor mingea adversarilor.

Germania continuă coşmarul la Campionatul Mondial. Eliminată încă din faza grupelor în 2018, nemţii au debutat cu o înfrângere la turneul final din Qatar, iar la adresa naționalei lui Hansi Flick.

“Samuraii” au obţinut victoria cu ajutorul golurilor marcate de doi jucători din Bundesliga. Ritsu Doan de la Freiburg şi Takuma Asano de la VfL Bochum au fost în meciul de pe Khalifa International Stadium.

Cu victoria în fața Germaniei, japonezii au scris o . Pentru că în precedentele nouă ocazii, pierduseră de șapte ori atunci când aveau deficit la pauză, și izbutiseră doar două remize.