Hansi Flick a găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid în sferturile Ligii Campionilor: „Au fost mici detalii”

Înfrângerea fără gol marcat de pe Camp Nou i-a fost fatală Barcelonei în dubla cu Atletico Madrid, întrucât echipa antrenată de Hansi Flick nu a reușit să întoarcă rezultatul din tur, iar trupa lui „Cholo” Simeone este calificată în semifinalele Ligii Campionilor, unde va întâlni Arsenal sau Sporting Lisabona. Hansi Flick a dat vina pe ghinion la finalul celor 90 de minute de pe Metropolitano.

Hansi Flick dă vina pe ghinion după Atletico Madrid – FC Barcelona 1-2

Catalanii au fost formația care a dominat pe tot parcursul celor două manșe cu Atletico Madrid, însă elevii lui Diego Simeone au profitat de fiecare breșă din defensiva adversă. Madrilenii au fost letali pe contraatac și au reușit să înscrie de trei ori după astfel de faze. Tot așa au reușit să scoată și cele două cartonașe roșii care au avut un rol important în a decide câștigătoarea.

Atletico a beneficiat și de șansă în această dublă. Barcelona a avut două bare în prima manșă, , iar în al doilea meci a avut o ocazie clară de 3-0, însă a ratat-o, iar Atletico a înscris la faza imediat următoare. Antrenorul neamț a analizat cele două meciuri și este sigur că dacă formația sa ar fi avut puțin noroc, ar fi reușit să se califice în semifinale:

„Suntem supărați, am avut multe ocazii și una clară de 3-0, am primit gol imediat și suntem triști. Echipa a jucat bine, a presat mult. Golul acela anulat nu ne-a afectat, am jucat și în zece, dar echipa a continuat să fie fantastică. Sunt mândru de ea astăzi. Nu am avut nici șansă, trebuie să acceptăm asta. Au fost mici detalii, acesta este fotbalul. Trebuie să facem lucruri mai bune, dar echipa a dat totul și asta contează”, a declarat Hansi Flick la finalul partidei.

Barcelona i-a spulberat un record vechi de trei decenii lui Atletico Madrid

acolo unde va întâlni câștigătoarea dublei dintre Arsenal și Sporting Lisabona, însă după sfertul cu FC Barcelona s-a terminat o serie veche de trei decenii, din cauza căreia catalanilor li se dădeau foarte puține șanse la calificare înaintea returului.

Încă din 1997, de pe vremea când Diego Simeone era jucătorul celor de la Atletico Madrid, formația din capitala Spaniei nu a mai pierdut un meci acasă într-o fază eliminatorie din Champions League. Acum, după aproape 30 de ani, FC Barcelona a închis această serie uluitoare, câștigând cu 2-1 pe Metropolitano, însă acest lucru nu i-a adus și calificarea.