Hansi Flick a oferit explicația pentru eșecul suferit de Barcelona în El Clasico: „S-a văzut că ne-a lipsit”

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După 9 succese consecutive în startul sezonului din La Liga, Barcelona a suferit prima înfrângere chiar pe Camp Nou, contra rivalei Real Madrid, scor 1-2. Raphinha a egalat situația pe tabelă după reușita lui Kylian Mbappe din prima repriză, însă francezul a realizat „dubla” spre final după o acțiune a lui Camavinga. Antrenorul Hansi Flick (61 de ani) și Pedri (23 de ani) au reacționat după eșecul suferit contra rivalilor.

Hansi Flick, prima reacție după eșecul suferit de Barcelona în El Clasico

Real Madrid a condus cu 1-0 la pauză în derby-ul de pe Camp Nou după golul bizar înscris de , care a profitat de gafa lui Gerard Martin. În partea secundă, catalanii au arătat mai bine și au reușit să egaleze prin Raphinha, însă ultimul cuvânt a aparținut tot madrilenilor. În minutul 87, Mbappe a finalizat simplu după o acțiune a lui Camavinga și a realizat „dubla”, iar Real s-a impus cu 2-1. La final, Hansi Flick a scos în evidență faptul că elevii săi au fost afectați de o lipsă de prospețime.

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„Au fost două înfrângeri (n.r. cu Real Madrid și PSG), nu suntem fericiți, suntem dezamăgiți. Prima repriză nu a fost bună. A doua, după 1-1, a fost mai bine, am controlat meciul, ne-a lipsit o doză de noroc și ei au profitat. Nu ne-au oferit spații, s-a văzut că ne-a lipsit prospețimea. E prima înfrângere în campionat după 9 victorii, s-a întâmplat, eșecurile fac parte din fotbal. Trebuie să analizăm și să progresăm, e important să reacționăm. E clar că am jucat contra unui adversar cu multă calitate, au jucat mult mai bine fără minge decât în anii trecuți, dar s-a văzut că nu am avut prospețime. Nu le-a fost ușor jucătorilor după această săptămână.

Trebuie să răspundem după această înfrângere, mai este mult timp până la finalul sezonului. Nu am jucat foarte bine, iar în meciurile mari există lucruri mici care fac diferența. Știu ce trebuie să îmbunătățim, nu sunt îngrijorat. Nu am avut multe opțiuni în defensivă din cauza accidentărilor, dar trebuie să ne descurcăm, avem jucători la echipa a doua și în academie. Sperăm ca Andreas Christensen, Eric Garcia și Jules Kounde să revină cât mai repede, e posibil să fie disponibili pentru meciul cu Atletico”, a afirmat tehnicianul german la conferința de presă după , conform .

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Concluziile lui Pedri după Barcelona – Real Madrid 1-2

Pedri a recunoscut la finalul meciului că Barcelona nu a arătat bine în derby-ul de pe Camp Nou. „Per total, nu am făcut un meci bun, în prima repriză nu am fost la nivelul nostru obișnuit, au fost multe lucruri pe care le puteam face mai bine. În repriza a doua am egalat, dar apoi, pe tranziție, unde știam că sunt periculoși, nu ne-am apărat bine și au marcat al doilea gol.

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În prima repriză am fost foarte lenți, am pierdut multe mingi într-un mod naiv, iar astfel de greșeli ne costă scump. Trebuie să ne îmbunătățim jocul pentru a merge mai departe. Sunt doar trei puncte pierdute, ne doream o victorie în ‘El Clasico’ în fața propriilor suporteri, dar sezonul este lung. Ne-am fi dorit să dedicăm victoria fanilor, nu a fost să fie, dar sunt doar trei puncte, nu se câștigă titlul acum”, a afirmat mijlocașul pentru postul DAZN, citat de Marca.