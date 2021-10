Hansi Flick a tunat la finalul meciului cu România: ”Mă enervează teribil”

”Tricolorii” au practicat un joc curajos la Hamburg și chiar după reușita superbă a lui Ianis Hagi.

În final, nemții au reușit și să se impună cu 2-1, iar echipa lui Mirel Rădoi a coborât pe locul 4 în clasamentul Grupei J.

Deși a câștigat în fața României, Hansi Flick a fost nemulțumit

La finalul întâlnirii cu România, selecționerul nemților, Hansi Flick, și-a criticat jucătorii pentru golul primit în startul meciului, însă s-a arătat bucuros pentru faptul că ei au continuat să lupte pentru a întoarce rezultatul.

”Golurile primite mă enervează teribil. Nu a fost atât de ușor de suportat după aceea. Echipa s-a luptat, a dat totul și a luat din energia publicul: asta am vrut. În cele din urmă, victoria este bine meritată împotriva unei echipe care s-a apărat foarte bine.

Mă bucur că am câștigat jocul și am dominat autoritar. Un astfel de meci face parte din dezvoltarea echipei. Când lucrurile nu merg așa bine, este important să ne luptăm, să arătăm forță și asta am făcut astăzi”, a declarat Flick, conform dfb.de.

Jucătorii Germaniei explică ocaziile ”tricolorilor” din prima repriză

Eroul nemților în partida de la Hamburg, Thomas Muller, s-a arătat fericit că a putut să le aducă bucurie fanilor: ”Am știut că vom avea un meci greu și am luptat mult. A fost cu atât mai frumos cu cât am fost recompensați. Deși am primit gol repede, am reușit să le oferim spectacol celor prezenți. Conexiunea cu fanii a fost la nivel înalt”.

”Am fi putut să ne facem jocul mai ușor. Am pus multă pasiune și energie în joc. După 0-1 am încercat să egalăm imediat și am riscat puțin mai mult. Trebuie să învățăm să nu neglijăm apărarea. Atmosfera din stadion a fost superbă”, a spus și Joshua Kimmich.

”Astăzi a fost o partidă grea. Am făcut un joc bun, am fost net superiori și am avut multe faze bune în prima repriză pe care nu le-am finalizat. Credința a existat întotdeauna că vom câștiga”, a afirmat și Serge Gnabry.

Muller, eroul Germaniei

de victoria obținută de reprezentativa lui Hansi Flick în fața României, chiar dacă a fost una venită cu greu pe finalul jocului, însă au notat inspirația selecționerului de a-l introduce pe final pe Thomas Muller, care au reușit golul decisiv.

Selecționerul României, Mirel Rădoi, și-a lăudat jucătorii pentru eroismul de care au dat dovadă, însă a fost totuși marcat de Germania, atunci când Thomas Muller a reluat, nemarcat, după un corner.

Chiar dacă România a pierdut în Germania, scor 1-2, “tricolorii” rămân şi rezultatul din Islanda ne ajută. Armenia s-a împiedicat şi a pierdut două puncte mari la Reykjavik. Macedonia de Nord şi-a respectat statutul de favorită şi a câştigat fără emoţii în Liechtenstein.