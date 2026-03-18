Hansi Flick, anunț uluitor despre viitorul său înainte de Barcelona – Newcastle: „E ultimul”

ADVERTISEMENT

Hansi Flick antrenează Barcelona din 2024, iar mandatul său este unul excelent pentru gruparea catalană, care a câștigat o „triplă” pe plan intern în sezonul trecut, singurul trofeu ratat fiind UEFA Champions League. Antrenorul german mai are contract cu gruparea din La Liga până în 2027, însă președintele reales, Joan Laporta, a declarat că înțelegerea ar urma să fie prelungită. Înainte de partida cu Newcastle din UEFA Champions League, germanul a dezvăluit că se va retrage din antrenorat după ce își va încheia mandatul la Barcelona.

Hansi Flick, anunț incredibil despre viitorul său

Hansi Flick a anunțat că nu va mai antrena nicio altă echipă după plecarea de la Barcelona. Germanul a fost întrebat despre prelungirea contractului, după ce președintele Joan Laporta a afirmat că acesta va semna o nouă înțelegere. „Toată lumea știe că sunt foarte fericit aici. Trebuie să vorbesc prima dată cu familia, dar avem timp destul să discutăm.

ADVERTISEMENT

E clar că îmi place să lucrez aici. Dar cel mai important lucru pentru mine e că am o familie fantastică și sunt mândru de asta. Simt susținerea tuturor celor din Barcelona. Dar, așa este fotbalul, știm cum funcționează lumea. Noi (n.r. familia sa) nu avem vreun gând de a pleca pentru a semna cu vreun alt club. Acesta va fi ultimul meu mandat și sunt foarte încântat”, a declarat tehnicianul, conform .

Ce a declarat Hansi Flick înainte de Barcelona – Newcastle

Miercuri seară, de la ora 19:45, Barcelona o va întâlni pe Newcastle pe Camp Nou în , iar partida este una extrem de importantă pentru catalani după . „Au făcut pressing în tur, dar s-au și apărat foarte bine în ultima treime. Va fi un meci dificil.

ADVERTISEMENT

Sunt o echipă puternică din punct de vedere fizic și au viteză pe contraatac. Trebuie să facem un meci perfect, asta vom încerca să facem. (n.r. poate Barcelona să câștige Champions League?) În fotbal se pot schimba multe. Trebuie să fim pozitivi, pentru că avem multă calitate în echipă. Vom vedea dacă vom reuși să câștigăm Champions League, dar trebuie să progresăm”, a declarat Hansi Flick.

ADVERTISEMENT

Cine este Hansi Flick

Fost mijlocaş la echipe precum Bayern Munchen sau FC Koln, Hansi Flick a debutat ca antrenor în ligile regionale din Germania, la Victoria Bammental, unde și-a și încheiat cariera de jucător în 2000, la vârsta de 35 de ani. Mai apoi, a antrenat-o pe Hoffenheim, alături de care a obținut promovarea în divizia a treia din Germania. După o scurtă experiență ca antrenor secund la Red Bull Salzburg, Hansi Flick a devenit secundul lui Joachim Low la naționala Germaniei în 2006.

A rămas în acest rol timp de 8 ani, contribuind la Cupa Mondială câștigată în 2014. După turneul din Brazilia, tehnicianul a devenit director sportiv al Federației Germane, rol pe care l-a ocupat până în 2017. După o experiență nereușită ca director sportiv la Hoffenheim, Flick a semnat cu Bayern Munchen în 2019, devenind secundul lui Niko Kovac. După doar 5 luni, croatul a fost demis, iar Flick a preluat rolul de antrenor principal, având un sezon perfect, în care a cucerit toate cele 6 trofee posibile.

ADVERTISEMENT

Mandatul său s-a încheiat doar un an mai târziu însă, deoarece tehnicianul și-a dorit să devină selecționerul Germaniei, urmând să îl înlocuiască pe Joachim Low. Mandatul său pe banca „Mannschaft”-ului nu a fost unul de succes, echipa fiind eliminată în grupe la CM 2022, iar Flick a fost demis în septembrie 2023 după un eșec dur (1-4) într-un amical cu Japonia.