Hansi Flick, avertisment pentru jucătorii Barcelonei înainte de El Clasico! Cum a comentat scandalul din vestiarul lui Real Madrid

Barcelona o întâlnește pe Real Madrid duminică, de la ora 22:00, pe Camp Nou, iar dincolo de rivalitatea dintre cele două formații, partida are o importanță deosebită în lupta pentru titlu. Gruparea pregătită de Hansi Flick (61 de ani) are nevoie de o remiză pentru a-și asigura titlul, iar tehnicianul a lansat un avertisment la conferința de presă premergătoare jocului. Germanul a comentat și incidentul care s-a petrecut în această săptămână în vestiarul rivalilor.

Hansi Flick, mesaj clar pentru fotbaliștii Barcelonei înainte de El Clasico

Hansi Flick a transmis un mesaj clar catalanilor, afirmând că echipa mai trebuie să facă un ultim pas pentru a sărbători titlul de campioană. „Obiectivul nostru e să câștigăm acasă. Avem o echipă fantastică, iar fanii ne susțin. Dar și pentru adversari este un Clasico și toată lumea va da 100%. Vor să câștige. Un Clasico este important pentru toată lumea.

Trebuie să facem acest ultim pas. Noi trebuie să fim concentrați pe jocul nostru. Am avut un sezon fantastic și vreau să văd asta și mâine (n.r. duminică). Știu că tensiunea este la cote înalte. Este tot ce are mai bun de oferit fotbalul spaniol. Vrem să jucăm ca o echipă. Nu mă concentrez pe nimic altceva”, a declarat tehnicianul german. Omologul său, .

Cum a reacționat Hansi Flick când a fost întrebat despre scandalul din vestiarul lui Real Madrid

Vestiarul lui Real Madrid a „explodat” în această săptămână după . Întrebat despre această situație, Hansi Flick a vorbit despre armonia care există la Barcelona. „Nu vreau să vorbesc despre Real Madrid și despre ce se întâmplă acolo, pentru că nu este treaba mea. Cel mai important în astfel de situații, și ceea ce apreciez foarte mult la acest club, este că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă.

Când se întâmplă ceva, vorbim despre asta. Aceste lucruri se întâmplă în fotbal și în viață, nu voi spune că e normal, dar se poate întâmpla și trebuie să te descurci și să vorbești. În cele din urmă, e mai bine să comunici, asta e cel mai important și noi așa procedăm de obicei. Dacă astfel de lucruri se vor întâmpla într-o zi, mă voi gândi la asta când va fi momentul”, a afirmat experimentatul tehnician.

Cu ce absențe se confruntă Barcelona și Real Madrid înainte de El Clasico

Barcelona are doar două absențe pentru meciul cu Real Madrid, însă una dintre ele este extrem de importantă. Este vorba despre starul echipei, Lamine Yamal, care s-a accidentat în duelul cu Celta Vigo de pe 22 aprilie. Celălalt jucător pe care Hansi Flick nu se va putea baza este Andreas Christensen, fundaș care a evoluat foarte puțin în acest sezon.

De cealaltă parte, Alvaro Arbeloa se confruntă cu nu mai puțin de șapte absențe. Rodrygo, Arda Guler, Ferland Mendy, Dani Carvajal și Eder Militao sunt accidentați, , iar Federico Valverde nu poate juca din cauza loviturii suferite în timpul conflictului din vestiar cu Tchouameni. Totuși, tehnicianul spaniol a primit și vești bune: Thibaut Courtois s-a refăcut după accidentare și ar urma să fie titular, iar Kylian Mbappe ar urma să fie la rândul său disponibil.