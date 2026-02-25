Sport

Hansi Flick conduce Barcelona cu mâna de fier! Doi jucători ai catalanilor s-au amuzat pe seama amenzilor uriaşe: „Dacă întârzii, mai bine nu mai vii”

Hansi Flick a adus cu el disciplina în vestiarul Barcelonei. Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre regulile draconice ale antrenorului, dar şi despre amenzile uriaşe.
Marian Popovici
25.02.2026 | 16:53
Hansi Flick conduce Barcelona cu mana de fier Doi jucatori ai catalanilor sau amuzat pe seama amenzilor uriase Daca intarzii mai bine nu mai vii
ULTIMA ORĂ
Hansi Flick, pe banca Barcelonei. Sursa: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Barcelona s-a transformat sub comanda lui Hansi Flick. În stagiunea precedentă, catalanii au câştigat tot pe plan intern, campionatul, Cupa Regelui şi Supercupa Spaniei. În acest an, ţelul e câştigarea Champions League.

Pedri şi Ferran Torres au glumit pe seama întârzierilor la Barcelona: „Mai bine rămâni acasă”

Antrenorul german a adus cu el disciplina germană în vestiarul Barcelonei. Invitaţi la postul spaniol Antena 3, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre amenzile uriaşe pe care le încasează jucătorii care întârzie în ziua meciului:

ADVERTISEMENT

„Dacă întârzii 20 de minute într-o zi de meci, mai bine rămâi acasă”, a spus Pedri, completat de colegul său: „Mai bine îi trimiţi o poză cu un ibuprofen sau un paracetamol”,  a spus Ferran Torres.

40.000 de euro costă 10 minute de întârziere

Amenda pentru 10 minute de întârziere este de 40.000 de euro, au admis cei doi. Dar, atât Ferran Torres cât şi Pedri au admis că mai bine primesc amenda decât să rateze un meci:

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

„Flick este intransigent în privinţa orarului, dar eu ajung foarte devreme. Însă a ajunge târziu în ziua meciului înseamnă a fi neconcentrat şi a-ţi arăta lipsa de respect faţă de coechipieri”, a spus Pedri.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Digisport.ro
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!

Sistemul de amenzi pentru întârzieri a fost introdus în sezonul precedent. Jules Kounde a fost lăsat pe banca de rezerve în meciul cu Alaves din Stagiunea precedentă pentru lipsa de punctualitate.

  • 2024 este anul în care Hansi Flick a preluat Barcelona
  • 61 de ani are Hansi Flick
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei și un fost jucător de la FCSB,...
Fanatik
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei și un fost jucător de la FCSB, reținuți de poliție! Fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 600.000 de euro, acuzat că a trucat meciurile: „Avea fir direct cu omul cu banii”. Update
Realizare uriașă pentru FRF: un elev din șase joacă fotbal! Cifre record pentru...
Fanatik
Realizare uriașă pentru FRF: un elev din șase joacă fotbal! Cifre record pentru sportul școlar
Dinamo, alungată din Bucureşti pentru meciurile din cupele europene?! Închiderea Arenei Naţionale dă...
Fanatik
Dinamo, alungată din Bucureşti pentru meciurile din cupele europene?! Închiderea Arenei Naţionale dă mari bătăi de cap echipelor din Bucureşti
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!