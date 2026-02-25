Hansi Flick conduce Barcelona cu mâna de fier! Doi jucători ai catalanilor s-au amuzat pe seama amenzilor uriaşe: „Dacă întârzii, mai bine nu mai vii”

ADVERTISEMENT

Barcelona s-a transformat sub . În stagiunea precedentă, catalanii au câştigat tot pe plan intern, campionatul, Cupa Regelui şi Supercupa Spaniei. În acest an, ţelul e câştigarea Champions League.

Pedri şi Ferran Torres au glumit pe seama întârzierilor la Barcelona: „Mai bine rămâni acasă”

Antrenorul german a adus cu el disciplina germană în vestiarul Barcelonei. Invitaţi la postul spaniol Antena 3, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre amenzile uriaşe pe care le încasează jucătorii care întârzie în ziua meciului:

„Dacă întârzii 20 de minute într-o zi de meci, mai bine rămâi acasă”, completat de colegul său: „Mai bine îi trimiţi o poză cu un ibuprofen sau un paracetamol”, a spus Ferran Torres.

40.000 de euro costă 10 minute de întârziere

Amenda pentru 10 minute de întârziere este de 40.000 de euro, au admis cei doi. Dar, atât Ferran Torres cât şi Pedri au admis că mai bine primesc amenda decât să rateze un meci:

„Flick este intransigent în privinţa orarului, dar eu ajung foarte devreme. Însă a ajunge târziu în ziua meciului înseamnă a fi neconcentrat şi a-ţi arăta lipsa de respect faţă de coechipieri”, a spus Pedri.

Sistemul de amenzi pentru întârzieri a fost introdus în sezonul precedent. Jules Kounde a fost lăsat pe banca de rezerve în meciul cu Alaves din Stagiunea precedentă pentru lipsa de punctualitate.