Hansi Flick dă vina pe arbitraj după Inter – Barcelona 4-3: „Fiecare decizie 50-50 a fost în favoarea lor”

Hansi Flick (60 de ani) acuză arbitrajul, după ce , câștigată de italieni cu 7-6 la general. Returul de pe „Giuseppe Meazza” a fost arbitrat de polonezul Szymon Marciniak (44 de ani).

Hansi Flick, cu tunurile pe arbitri după Inter – Barcelona 4-3: „Sunt dezamăgit, dar nu de jucători sau de prestația lor”

Hansi Flick și-a exprimat nemulțumirea după ce echipa sa a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor. Antrenorul german a pus înfrângerea cu Inter și pe seama arbitrajului lui Szymon Marciniak. În prima repriză, la scorul de 1-0,

ADVERTISEMENT

„Sunt dezamăgit, dar nu de jucători sau de prestația lor. Au încercat totul și asta e. Suntem eliminați, dar anul viitor vom încerca din nou și vom încerca să facem întregul club și fanii fericiți.

Inter este o echipă grozavă. Se apără foarte bine și au atacanți buni. Păstrează posesia. Nu vreau să vorbesc prea mult despre arbitru, dar cred că fiecare decizie 50-50 pe care a luat-o a fost în favoarea lor. Așa a fost.

ADVERTISEMENT

Vom învăța. Este un progres. Vrem să continuăm să învățăm. Nu avem mult timp să ne antrenăm. Vom reveni sezonul viitor. E normal să fim dezamăgiți, dar joi ne vom întoarce la antrenamente pentru meciul cu Real Madrid”, a declarat Hansi Flick, citat de .

„Extratereștrii” consideră nedreaptă eliminarea din Liga Campionilor

Barcelona a avut în mână calificarea în finala UEFA Champions League. Catalanii conduceau cu 3-2 în minutele de prelungiri, când s-au văzut egalați de precedat de o gafă uriașă a lui Gerard Martin. Apoi, Inter a dat lovitura în extra time prin reușita lui Frattesi.

ADVERTISEMENT

„Fotbalul a fost nedrept cu noi. Am început iar de la 0-2. Echipa a arătat însă că are o atitudine incredibilă. Nu știu ce se întâmplă pe acest stadion. E a treia oară când vin și cu toții știm ce s-a întâmplat când acest arbitru ne-a arbitrat aici. Lumea ar trebui să fie mândră de noi. Mulți n-au avut încredere. Credeau că e doar un an de tranziție și uite ce am reușit. Din păcate am ieșit din Ligă”, a declarat Eric Garcia.

ADVERTISEMENT

După „thrillerul” cu Inter, pentru Barcelona urmează acum „El Clasico”. Meciul cu Real Madrid, care e la patru puncte în spatele catalanilor, e programat duminică, 11 mai, de la ora 17:15.

„În fotbal, o greșeală poate fi decisivă. În repriza a doua am fost de departe echipa mai bună. Am arătat cine suntem. În prelungiri, ei s-au închis foarte bine, când deja situația devenise complicată. Nu cred că ne va afecta pentru duminică. Noi am depășit oricum orice așteptare. Echipa este puternică, chiar dacă azi n-a fost ziua noastră”, a adăugat fundașul spaniol.

„Flick e mândru de noi. Vom încerca și la anul”

„Suntem triști. Ne doream trofeul, pentru că am avut o campanie impresionantă. Am fost foarte aproape, dar ne-a scăpat printre degete. Aceste meciuri sunt decise de detalii, iar noi am dat greș. Am ratat obiectivul.

Nu cred că vom fi afectați duminică. E o lovitură grea, dar această echipă are o mentalitate incredibilă. O să mergem să câștigăm campionatul, pentru că doar atât ne-a mai rămas.

Flick ne-a spus că e mândru de noi și că vom încerca și la anul. Cred că am arătat cine suntem și că putem marca o grămadă de goluri. Trebuie să reparăm ce n-a mers pentru sezonul viitor. Le mulțumesc oamenilor care au venit să ne susțină și care cred în această echipă”, a transmis și Raul Araujo.