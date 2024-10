Hansi Flick, deranjat de gestul rivalilor, înainte de Real Madrid – Barcelona: “Ceea ce fac nu-i deloc corect!”

Înaintea marelui “El Clasico”, unul dintre cele mai urmărite derby-uri ale întregii planete, Hansi Flick a luat parte la o conferință de presă, în timpul căreia unul dintre jurnaliștii prezenți în sală i-a adresat o întrebare care l-a uluit pe antrenorul german. Întrebarea făcea referire chiar la rivala Real Madrid și la una dintre tacticile pe care le folosește înaintea meciului.

Hansi Flick, deranjat de gestul rivalilor: “Ceea ce fac pe canalul lor TV nu este deloc corect!”

Cu o zi premergătoare disputării primului său “El Clasico” în calitate de antrenor principal al Barcelonei, Hansi Flick i-a acuzat pe rivali că nu se folosesc pertinent de arbitri înaintea partidelor lor și îi prezintă diferit prin intermediul canalului TV și online, Real Madrid TV. Germanul a rămas uimit și vizibil deranjat de tacticile folosite și expuse de madrileni în raport cu arbitrii care vor oficializa marele meci.

“Nu știam de videoclipurile de pe Real Madrid TV. Nu este deloc corect ceea ce fac!”, a declarat Flick, pe un ton cât se poate de serios. Fostul antrenor al celor de la Bayern Munchen și-a exprimat apoi recunoștința pentru arbitrii iberici, cerând mai mult respect pentru munca lor depusă.

“Arbitrii au o muncă foarte grea de îndeplinit, iar meseria mea este de a-i pregăti pe jucători. Am multă experiență și nu am avut niciodată vreo problemă cu arbitrii. Am spus echipei la începutul sezonului că obiectivul nostru ar trebui să fie pe performanță, nu pe arbitraj. Nu putem fi ocupați cu asemenea lucruri, doar cu energie din plin și concentrare pe perfomanțele noastre.”

Unul dintre jurnaliștii prezenți în sala de conferințe i-a adresat o întrebare mai incomodă tehnicianului blaugrana, aceea dacă știa de faptul că în acest derby “se întâmplă anumite lucruri” pe Santiago Bernabeu, mai exact cu privire la arbitrajul de pe urma căruia Barcelona a avut mereu de suferit.

“V-am oferit deja înainte răspunsul meu referitor la arbitri. Am mai fost înainte pe Bernabeu și am jucat acolo cu Bayern Munchen, cu mult timp în urmă și nu s-a întâmplat nimic.”, a spus Flick.

Perfomanțe fabuloase pentru Hansi Flick, la primul sezon ca antrenor al catalanilor!

Hans-Dieter Flick se află la prima experiență în calitate de principal antrenor al unei formații din afara Germaniei și deja a reușit să impună câteva rezultate remarcabile. În campionatul intern al Spaniei este lider cu Barcelona, la trei puncte de locul secund ocupat de madrilenii de la Real, și a înregistrat 9 victorii și o singură înfrângere. O victorie pentru echipa condusă de Carlo Ancelotti în Clasicul ce se va disputa pe 26 octombrie, de la ora 22:00 a României, ar însemna egalarea catalanilor în clasament.

Barcelona se află într-o formă foarte bună, . În cadrul acestei partide, brazilianul Raphinha și-a trecut în cont un hat-trick, , iar Robert Lewandowski o singură reușită. Pentru oaspeți, englezul Harry Kane a egalat în minutul 18, după ce a mai avut un gol anulat din motive de ofsaid, cu 8 minute înainte.

Pentru catalanii lui Flick urmează derby-ul cu Real Madrid, în deplasarea de pe Santiago Bernabeu, iar apoi un meci ce se va disputa pe Stadionul Olimpic din Barcelona, în compania rivalilor din capitala Cataloniei, Espanyol. În cadrul Champions League, Barca va avea un meci la Belgrad, pe 6 noiembrie, contra celor de la Steaua Roșie.