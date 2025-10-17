Hansi Flick, extrem de furios după acuzațiile aduse la adresa lui Lamine Yamal: „Un rahat! Cine a spus asta minte”

. Lamine Yamal, fotbalist afectat de accidentări în ultimele luni, a fost integralist în acel duel, însă în ultimele zile au apărut zvonuri conform cărora tânărul star al catalanilor nu trebuia să joace din primul minut, Hansi Flick fiind forțat să îl titularizeze de către conducerea clubului.

Hansi Flick, reacție dură după acuzele aduse la adresa lui Lamine Yamal

Conform presei din Spania, Lamine Yamal ar fi întârziat la întâlnirea premergătoare meciului cu PSG. În trecut, Hansi Flick și-a pedepsit elevii din astfel de motive, Jules Kounde fiind lăsat pe bancă la mai multe jocuri din cauza unor astfel de întârzieri. Cu toate acestea, Lamine Yamal a făcut parte din primul 11 cu PSG, iar jurnaliștii iberici au susținut faptul că tehnicianul german ar fi fost forțat de cei din conducere să îl titularizeze pe acesta.

Întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Girona dacă povestea este una reală, Hansi Flick a negat vehement. „Aș vrea să știu de unde a apărut acest zvon. Este un rahat. Nu este adevărat. La acest club, eu am o relație reală cu Deco și ceilalți profesioniști din conducere. Ei cred în munca mea și au încredere în mine, nu mi-ar cere așa ceva. Oricine a spus asta minte”, a declarat germanul, conform .

Ce a declarat Hansi Flick despre viața personală a lui Lamine Yamal

Dincolo de realizările din teren, . Întrebat despre comportamentul pe care elevul său îl are în afara terenului, Hansi Flick a evitat să comenteze.

„Pentru mine, e important faptul că atunci când e aici, muncește din greu. Din acest punct de vedere, e perfect. E foarte profesionist. Ce face în timpul lui liber este viața lui personală, iar eu nu doresc să intervin”, a transmis antrenorul Barcelonei la conferința de presă.

Ce s-a întâmplat la meciul Barcelona – PSG 1-2. Cum s-a descurcat Lamine Yamal

Lamine Yamal revenise după o accidentare cu doar câteva zile înainte de meciul cu PSG, însă, ținând cont de importanța jocului, acesta a rămas pe gazon până la final. Starul spaniol a avut unele momente bune și i-a pus probleme lui Nuno Mendes în banda stângă a defensivei pariziene, însă per total evoluția sa a fost una dezamăgitoare.

Catalanii au deschis scorul în minutul 19, prin Ferran Torres, însă campioana Europei a reușit să egaleze înainte de pauză, după reușita lui Senny Mayulu. Ambele echipe au ratat oportunități importante în repriza secundă, însă cei care au dat lovitura au fost parizienii, în minutul 90, prin Goncalo Ramos.