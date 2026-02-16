Hansi Flick, furios pe ce se întâmplă cu FC Barcelona în Spania: „Am mers în vestiarul arbitrilor”

ADVERTISEMENT

Barcelona a suferit o înfrângere rușinoasă, 0-4, pe terenul lui Atletico Madrid în prima manșă a semifinalelor din Cupa Spaniei, însă reprezentanții clubului catalan, președintele Joan Laporta, antrenorul Hansi Flick și jucătorii, au criticat prestația brigăzii conduse de Juan Martinez Munuera, cea mai controversată fază fiind un gol anulat catalanilor în partea secundă.

Hansi Flick a mers în vestiarul arbitrilor după 0-4 cu Atletico Madrid

Barcelona a avut o evoluție dezastruoasă în prima repriză a meciului cu Atletico, primind nu mai puțin de 4 goluri înainte de pauză. Jocul s-a mai echilibrat în partea secundă însă, iar Pau Cubarsi a trimis balonul în poartă în minutul 52. După o verificare de peste 5 minute, arbitrul Juan Martinez Munuera a anulat reușita pentru un offside la Robert Lewandowski, însă decizia a fost una foarte controversată.

Distanțele dintre jucători erau foarte mici, iar în acest context nu s-a putut folosi offside-ul semiautomat, iar cei din camera VAR au tras liniile folosite înainte de implementarea acestui sistem. Reluările nu au confirmat în vreun fel poziția de offside, iar catalanii au fost foarte furioși la final.

Hansi Flick a dezvăluit că a mers în vestiarul arbitrilor după pentru a discuta cu „centralul”. „După conferința de presă am vorbit cu arbitrul. Am mers în vestiarul lor și l-am întrebat de ce a anulat acel gol pentru offside. Cred că a fost o conversație bună, dar rămâne între noi ce s-a discutat. E bine să existe comunicare între arbitri și antrenori. Nu a fost vina lui că am pierdut acel meci. Noi trebuie să schimbăm ce putem schimba și o vom face”, a afirmat antrenorul german, conform .

Hansi Flick, dezvăluiri despre fotbaliștii accidentați. Când revin Raphinha, Gavi și Pedri

Barcelona a fost afectată în ultima perioadă de mai multe absențe, . Hansi Flick a dezvăluit când ar putea să revină pe teren fotbaliștii care s-au confruntat cu probleme medicale. „Pe Rashford nu îl luăm în calcule pentru meciul de mâine (n.r. luni, contra celor de la Girona). E mult mai bine, dar trebuie să o ia pas cu pas.

Raphinha va putea să joace. E un jucător foarte important și ne oferă multe. Îi simțim lipsa când nu este acolo, se vede inclusiv în antrenamente cum prezența lui crește nivelul de dinamism și intensitate al echipei. Am spus-o de mai multe ori: pentru mine, în sezonul trecut a fost cel mai bun jucător din lume.

Va trebui să avem grijă cu Gavi. Mi-a plăcut ce am văzut la antrenamente. Poate nu va fi pregătit să revină în februarie, dar cred că o va face în martie. Pedri va reveni în februarie”, a declarat germanul.