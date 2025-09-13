Sport

Hansi Flick, furios pe selecționerul Spaniei după accidentarea lui Lamine Yamal: „L-au forțat! Nu se face așa ceva!”

Lamine Yamal este indisponibil din cauza unei accidentări pentru FC Barcelona - Valencia, de duminică, iar Hansi Flick l-a acuzat frontal pe Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei.
Gabriel Eșanu
13.09.2025 | 16:43
Hansi Flick furios pe selectionerul Spaniei dupa accidentarea lui Lamine Yamal Lau fortat Nu se face asa ceva
Lamine Yamal a avut o prestație fabuloasă în fața Turciei, scor 6-0 pentru Spania, la Konya. Sursă foto: Sporpictures.eu

Lamine Yamal a fost titular pentru Spania în ambele partide din această lună în preliminariile Cupei Mondiale, 3-0 cu Bulgaria și 6-0 cu Turcia, ambele în deplasare. Starul de 18 ani al Barcelonei a jucat 79 de minute la Sofia, unde a dat și o pasă de gol, și mai apoi 73 de minute la Konya, cu două assisturi în contul său.

Hansi Flick, atac direct la selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente: „L-a forțat pe Lamine Yamal”

După ce s-a întors la echipa de club, staff-ul medical al Barcelonei a remarcat că problemele pe care Yamal le avea la spate, cunoscute chiar din momentul convocării la națională, s-au agravat. Astfel, starul catalanilor a devenit indisponibil pentru partida din acest weekend, contra Valenciei! Situație care l-a scos din minți pe Hansi Flick. Antrenorul german a lansat un atac fără menajamente la adresa lui Luis de la Fuente.

„Lamine Yamal nu va fi disponibil duminică, e păcat. A jucat cu echipa națională cu toate că avea deja dureri. A avut probleme și totuși a jucat 79 de minute, apoi 73. El nici nu se antrenase între meciuri din cauza acestor dureri. La naționala Spaniei l-au forțat și i-au dat lui Lamine analgezice. Chiar și atunci când câștigau clar l-au pus să joace. Nu se face așa ceva, trebuie să ai grijă de jucătorii tineri. Sunt foarte supărat de situația asta”, a explicat Hansi Flick într-o conferință de presă.

La doar 18 ani, pe care i-a împlinit în luna iulie, Lamine Yamal este deja un jucător esențial atât pentru FC Barcelona, cât și pentru naționala Spaniei. Tocmai din acest motiv, Hansi Flick a insistat în mai multe rânduri că minutele starului spaniol trebuiesc gestionate cu mare atenție. Nu au fost până acum accidentări grave suferite de Yamal, dar puștiul Barcelonei a avut ceva probleme, în special la gleznă.

Istoricul accidentărilor lui Lamine Yamal. Probleme la gleznă între noiembrie 2024 și ianuarie 2025

De la începutul sezonului 2023-2024, de când a devenit titular incontestabil pentru FC Barcelona și Spania, Lamine Yamal a lipsit un total de 61 de zile din cauza accidentărilor. Timp în care a ratat 11 meciuri la echipa de club și selecționată. Ultima accidentare a lui Yamal fusese la gleznă, în decembrie și a lipsit atunci 21 de zile.

  • 9 octombrie 2023 / probleme musculare / 11 zile de absență
  • 8 martie 2024 / contuzie / 3 zile de absență
  • 13 octombrie 2024 / întindere / 6 zile de absență
  • 7 noiembrie 2024 / accidentare glezna dreaptă / 23 zile de absență
  • 16 decembrie 2024 / accidentare glezna dreaptă / 21 zile de absență
Situație inversă în noiembrie 2024. Yamal a ratat convocarea la națională, după ce Hansi Flick l-a ținut în teren la Belgrad

În noiembrie 2024, Hansi Flick era cel care îi nemulțumea pe cei din staff-ul Spaniei. Mijlocașul a fost integralist în Steaua Roșie Belgrad – FC Barcelona 2-5, în ciuda faptului că fusese lovit la gleznă pe parcursul jocului. Testele efectuate ulterior au arătat că accidentarea este serioasă, astfel că Yamal a ratat convocarea la naționala Spaniei pentru două partide din Liga Națiunilor.

Naționala Spaniei se bazează pe foarte mulți jucători de la FC Barcelona!

În ultimii ani, forțată și de problemele financiare, FC Barcelona s-a bazat foarte mult pe jucătorii promovați din propria academie. O soluție care a dat roade și a adus în prim plan jucători ca Balde, Cubarsi, Gavi, Fermin și Casado, care au și debutat repede pentru naționala Spaniei. În plus, și multe transferuri ale Barcelonei au fost legate de internaționali spanioli.

Pedri, luat de Barcelona de la Las Palmas, când avea doar 17 ani, a devenit jucător crucial pentru naționala Spaniei. Apoi, la Barcelona au mai ajuns jucători ca Ferran Torres, Dani Olmo și ei oameni importanți pentru „La Roja”. Iar Joan Garcia, portarul adus în vară de la Espanyol își așteaptă și el debutul la prima reprezentativă.

61…. de zile a lipsit Lamine Yamal din cauza accidentărilor de la FC Barcelona și naționala Spaniei, începând cu startul sezonului 2023-2024

