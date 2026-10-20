Sport

Hansi Flick, lecție de fair-play după PSG – Barcelona 4-2: „O echipă mai bună decât noi, avem multe de învățat de la ei”

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.10.2026 | 00:46
Hansi Flick lectie de fairplay dupa PSG Barcelona 42 O echipa mai buna decat noi avem multe de invatat de la ei
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Hansi Flick, lecție de fair-play după PSG - Barcelona 4-2. Foto: Profimedia
Hansi Flick, discurs de mare antrenor după PSG - Barcelona 4-2, marele șoc din Champions League! Antrenorul catalanilor a recunoscut superioritatea adversarilor
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La finalul meciului PSG – Barcelona 4-2 de marți seară din etapa cu numărul 3 a fazei principale din UEFA Champions League, Hansi Flick (61 de ani), în spirit de fair-play, a recunoscut superioritatea parizienilor față de echipa lui la această partidă de pe „Parc des Princes”. Ba chiar neamțul a subliniat că el și jucătorii lui ar avea câteva lucruri de învățat de la dubla campioană a Europei.

Hansi Flick, reacție fair-play după PSG – Barcelona 4-2 în Champions League

Pe de altă parte însă, Flick a recunoscut și că nu a pregătit chiar la modul ideal echipa în zilele premergătoare meciului de la Paris. „A fost un meci fantastic pentru ambele echipe. PSG a arătat că este o echipă mai bună decât noi, am pierdut acest meci, dar am învățat multe de la ei. Au multă calitate în tranziție, ne-am apărat bine, dar în ultimele 10-15 minute nu am fost proaspeți și asta nu este o scuză.

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După meciul cu Betis nu a fost cea mai bună pregătire pentru acest meci. Xavi Espart a făcut un meci fantastic, în ambele reprize, a marcat un gol, nivelul lui a fost incredibil”, a declarat Hansi Flick la finalul meciului de pe Parc des Princes, citat de jurnaliștii de la sport.es. 

Ce a declarat Raphinha după PSG – Barcelona 4-2

Căpitanul catalanilor tocmai ce a revenit după o accidentare ușoară și în acest context a explicat că așa a fost planul făcut în ultima perioadă alături de Hansi Flick, să se menajeze în partidele precedente pentru a putea fi titular acum la Paris, dar să fie schimbat pe parcursul reprizei a doua. Adică exact cum s-a și întâmplat. În minutul 60, antrenorul german l-a trimis pe teren pe Adeyemi în locul fotbalistului brazilian.

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„Știam ce se putea întâmpla. Îi înfruntam pe dublii campioni europeni, iar a juca în fața fanilor lor este foarte greu. Am vrut să câștigăm sau să obținem măcar un punct, dar nu e sfârșitul lumii, se întâmplă când trebuie să se întâmple și, în final, am pierdut doar trei puncte. Vom vedea ce ne spune antrenorul să îmbunătățim și să fim pregătiți pentru derby (n.r. El Clasico împotriva lui Real Madrid).

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Este o echipă foarte bine antrenată. În ciuda rezultatului de astăzi, am concurat bine. Ambelor echipe le place să joace cu mingea, iar noi am avut posesia, ceea ce a fost un test bun și arată că putem concura. Rezultatul este ceea ce este, dar am jucat bine. În cele din urmă, am mai puțin de o săptămână de antrenament, iar acest lucru a fost planificat, să joc mai puține minute azi. Am terminat meciul simțindu-mă bine și puternic și încerc să-mi îmbunătățesc și mai mult condiția fizică. (n.r. despre această înfrângere, în contextul El Clasico) Nu ne poate afecta deloc”, a declarat și Raphinha după meci, citat de Mundo Deportivo. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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