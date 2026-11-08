Sport

Hansi Flick pregătește o surpriză înainte de Atletico – Barcelona! Revenire importantă în primul „11” al catalanilor

Dragoș Petrescu
08.11.2026 | 16:15
Hansi Flick pregateste o surpriza inainte de Atletico Barcelona Revenire importanta in primul 11 al catalanilor
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Hansi Flick pregătește o mutare neașteptată la Barcelona înaintea derby-ului cu Atletico Madrid // FOTO: hepta.ro
Hansi Flick pregătește o mutare neașteptată la Barcelona înaintea derby-ului cu Atletico! Un jucător important ar putea reveni în echipa de start a campioanei.
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Barcelona se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Liderul din La Liga se deplasează duminică, 8 noiembrie, pe terenul lui Atletico Madrid, iar Hansi Flick a oferit ultimele informații despre lot înaintea confruntării. Antrenorul german a anunțat că Eric Garcia este apt și ar putea începe partida din primul minut, în timp ce în linia de mijloc încă analizează posibilele variante.

Eric Garcia, gata să revină în primul „11” al Barcelonei cu Atletico Madrid! Christensen este și el disponibil

Veștile bune pentru catalani vin din defensivă. Eric Garcia și Andreas Christensen au revenit la antrenamentele oficiale și vor face parte din lotul pentru deplasarea de la Madrid. Mai mult, Flick a lăsat de înțeles că Eric are șanse reale să fie titular: tehnicianul consideră că fundașul poate începe partida, dar va lua decizia finală înaintea fluierului de start.

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Situația nu este la fel de bună în cazul celorlalți jucători cu probleme medicale. Rodri, Dani Olmo, Jules Kounde, Xavi Espart și Bardghji sunt în continuare indisponibili. În privința lui Kounde, Flick a explicat că recuperarea durează mai mult decât se anticipase și că speră să-l aibă din nou la dispoziție după pauza internațională.

De Jong sau Bernal? Flick nu a ales încă titularul pentru mijlocul terenului

O altă dilemă a antrenorului german este legată de postul din fața apărării. Frenkie de Jong și Marc Bernal sunt variantele luate în calcul, iar Flick a vorbit în termeni laudativi despre ambii fotbaliști. Tehnicianul a subliniat că olandezul are mai multă experiență și poate evolua pe mai multe poziții, însă este mulțumit și de forma arătată de tânărul mijlocaș.

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Flick nu a vrut să dezvăluie cine va începe partida și a transmis că va analiza atent opțiunile înainte de a stabili formula de start. În opinia sa, ambii jucători oferă siguranță atunci când au mingea la picior, iar alegerea trebuie făcută în funcție de ceea ce are nevoie echipa pentru duelul cu Atletico.

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Flick nu se teme de Atletico și vrea să păstreze Barcelona pe primul loc! Ce a spus despre Julian Alvarez

Barcelona are nevoie de victorie pentru a rămâne în fruntea clasamentului înaintea pauzei dedicate echipelor naționale. Atletico poate profita de avantajul terenului propriu și poate trece pe prima poziție dacă obține cele trei puncte. Flick a recunoscut dificultatea partidei și valoarea adversarului, dar a insistat că rezultatele din duelurile precedente nu mai contează.

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Antrenorul catalanilor a fost întrebat și despre Julian Alvarez, unul dintre jucătorii importanți ai formației pregătite de Diego Simeone și omul pe care catalanii au încercat cu toate forțele să-l aducă pe Camp Nou în vară, însă mutarea nu s-a mai concretizat.

Flick l-a descris drept un fotbalist fantastic, însă a evitat să intre în alte comentarii, explicând că preferă să se concentreze exclusiv asupra propriului lot. Germanul a vorbit, în schimb, cu entuziasm despre prelungirea contractului căpitanului Raphinha, pe care îl consideră un jucător de clasă mondială și unul dintre cei mai importanți oameni din lotul Barcelonei.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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