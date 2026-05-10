Hansi Flick, reacție emoționantă după FC Barcelona – Real Madrid 2-0, titlul în Spania și moartea tatălui său: „Nu voi uita niciodată această zi!”. Ce i-a transmis Raphinha

Hansi Flick (61 de ani) a cucerit duminică seară în mod matematic titlul în La Liga alături de FC Barcelona. Catalanii au realizat această performanță în cel mai dulce mod posibil, prin intermediul unei victorii în fața marii rivale Real Madrid, pe „Camp Nou”, scor 2-0, grație golurilor marcate de Rashford în minutul 9, respectiv Ferran Torres în minutul 18.

Chiar înaintea acestui meci, antrenorului german i-a murit tatăl, dar, cu toate acestea, el a decis să fie alături de jucătorii săi la această partidă bineînțeles extrem de importantă, urmând ca abia în cursul zilei de luni el să zboare în țara natală pentru a fi alături de familie în aceste clipe extrem de dificile. La finalul acestui episod de „El Clasico”, Flick a dorit în primul rând să transmită mulțumiri pentru toți colaboratorii săi, în primul rând pentru sprijinul acordat, dar bineînțeles și pentru această bucurie la care au muncit cu toții în acest sezon.

„A fost un meci greu, nu voi uita niciodată această zi. Vreau să mulțumesc lotului de jucători, președintelui, lui Yuste și lui Deco. Sunt mândru să am această echipă, vă mulțumesc pentru tot, apreciez enorm. Trăiască Barça și trăiască Catalonia!”, a declarat Hansi Flick la finalul meciului, citat de jurnaliștii catalani de la

Starul brazilian al catalanilor a emoționat întreaga lume atunci când s-a referit la antrenorul său, despre care a spus că reprezintă un al doilea tată pentru el: „La începutul sezonului ne-am propus să câștigăm trofee, iar câștigarea unui campionat bineînțeles trebuie sărbătorită. Am făcut o treabă foarte bună. Toată lumea trece prin momente complicate, dar știm să revenim mai puternici după perioadele dificile. După ele am fost mereu spectaculoși. Obișnuim să spunem că fotbalul îți oferă o mare familie, iar pentru mine Flick este ca un tată, m-a făcut să cred în mine din nou”, a spus și Raphinha, conform sursei citate anterior.

Cum a fost sărbătorită pe „Camp Nou” câștigarea unui nou titlu de către FC Barcelona

Focuri de artificii și confetti au colorat , iar antrenorul Hansi Flick a fost purtat pe brațe de către jucătorii săi, ca un adevărat erou, mai ales în contextul dat și menționat anterior. În mod firesc și așteptat totodată, bineînțeles în condițiile în care titlul a fost câștigat matematic cu ocazia acestei victorii, El i-a fost înmânat prima dată, în mod tradițional, căpitanului echipei, în cazul de față uruguayanul Ronald Araujo.

