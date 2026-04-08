Hansi Flick reclamă arbitrajul lui Istvan Kovacs după Barcelona – Atletico 0-2: „Nu înțeleg de ce nu intervine!”

, 2-0, pe terenul celor de la Barcelona, partidă care nu a fost însă lipsită de controverse. Cel mai important moment a venit la finalul primei părți, când .

Hansi Flick, critici pentru arbitrajul brigăzii lui Istvan Kovacs după Barcelona – Atletico Madrid 0-2

Arbitrul român a avut nevoie de intervenția colegilor din camera VAR pentru a-i acordat cartonaș roșu lui Pau Cubarsi, asta după ce fundașul catalanilor l-a faultat pe Giuliano Simeone în postură de ultim apărător. Hansi Flick nu este sigur pe hotărârea luată de central, iar antrenorul neamț a mai avut o fază pe care o reclamă, petrecută în partea secundă. O repunere din 6 metri a fost executată rapid de portarul oaspeților, însă un fundaș a pus mâna pe minge și a reluat din nou jocul, situație la care Barcelona a cerut penalty pentru henț.

„Am pierdut, dar am avut ocazii foarte bune. Nu ne vom da bătuți. Cred că am avut multe oportunități. Nu știu, ar putea fi cartonaș roșu sau ar putea să nu fie. Nu sunt sigur dacă îl atinge suficient. Mingea era în spate. Situația în care ei ating mingea cu mâna în careu și nu înțeleg de ce nu intervine VAR-ul. Este normal să se facă greșeli, dar în acest tip de situații, pentru ce avem VAR? Ar trebui să fie penalty și al doilea cartonaș galben, deci roșu. Credem în noi. Am jucat foarte bine cu un om în minus. Nu a fost ușor să ne apărăm împotriva lor, dar am avut ocazii”, a spus Hansi Flick la finalul partidei.

Discuții pe seama arbitrajului din nou după un meci dintre Atletico Madrid și Barcelona

În urmă cu doar câteva zile, Atletico Madrid și Barcelona s-au întâlnit în La Liga, acolo unde catalanii au câștigat, 2-1, în deplasare. Această confruntare nu a fost nici ea lipsită de probleme de arbitraj, asta după ce Nico Gonzalez a primit cartonaș roșu pentru un fault asupra lui Lamine Yamal. Gazdele au reclamat faptul că nu s-a folosit aceeași unitate de măsură, iar un fault al lui Gerard Martin la Almada nu a fost sancționat cu eliminare.

Fundașul Barcelonei i-a pus talpa pe gleznă adversarului său, însă chiar și după intervenția VAR a rămas decizia inițială, de a fi doar cartonaș galben. Diego Simeone a criticat în termeni duri arbitrajul și rivalitatea dintre cele două formații se duce acum nu doar în teren, ci și în afara lui, la nivel declarativ. Returul din Champions League urmează să aibă loc săptămâna viitoare, marți, de la ora 22:00.