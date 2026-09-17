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Barcelona devine o candidată din ce în ce mai serioasă pentru titlul din acest an în La Liga. a transformat lotul din acest sezon într-un etalon în istoria clubului de pe Camp Nou.

Hansi Flick atinge recordul absolut

Barcelona a început perfect actualul sezon și a obținut 7 victorii în tot atâtea meciuri disputate. 6 dintre acestea au fost reușite în campionat și una în Liga Campionilor. Antrenorul german a intrat în istoria clubului de pe Camp Nou pentru cea mai lungă serie de succese consecutive în debutul unui sezon.

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Înaintea ”erei Flick”, recordul Barcelonei a fost setat la 6 victorii consecutive. Performanța fusese realizată în sezonul 1929-1930, sub comanda lui James Bellamy. În alte două sezoane, Barcelona a întrerupt seria succeselor tot după 6 meciuri: 1961-1962 – cu Ljubisa Brocic antrenor și în 2018-2019 – sub comanda lui Ernesto Valverde.

Începutul istoric de campionat i-a ajutat pe catalani să ia un avans de 3 puncte față de rivala Real Madrid. Totuși, atacul trupei blaugrana arată mult mai bine decât cel al echipei lui Jose Mourinho. Barcelona a înscris de 28 de ori în La Liga, în timp ce madrilenii au punctat de numai 17 dăți.

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Barcelona are o medie uluitoare de goluri pe meci

Hansi Flick a transformat echipa într-o mașinărie de dat goluri. Barcelona are 33 de reușite în toate competițiile, iar media este una halucinantă: 33 de reușite în toate competițiile. Trupa blaugrana nu a câștigat niciun meci la diferență minimă. Cele mai puține reușite au fost contabilizate împotriva lui Athletic Bilbao – 2. Levante a încasat 4 goluri contra Barcelonei, în timp ce Elche, Valencia și Rayo Vallecano au primit 5. Apogeul a fost atins aseară: 7 goluri contra lui Racing Santander.

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În Liga Campionilor, Barcelona a avut un debut excelent, reușind să se impună cu . Succesul i-a propulsat pe locul 3, fiind depășiți doar de PSG și Bayern Munchen. În cupele europene, vor întâlni în etapa a 2-a pe Galatasaray, la Istanbul.