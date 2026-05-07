Haos de nedescris la Munchen. O mie de suporteri au fost evacuați înaintea meciului cu PSG!

Atmosferă incendiară și haos total la München înaintea semifinalei de UEFA Champions League dintre Bayern München și Paris Saint-Germain. Duelul avea o miză uriașă, calificarea în finala competiției, însă orele premergătoare partidei au fost umbrite de incidente grave petrecute în metroul orașului german.

Totul a izbucnit după ce mai mulți suporteri ai lui PSG au aprins torțe și fumigene în stațiile și garniturile de metrou care mergeau spre stadion. În doar câteva minute, fumul dens a acoperit peroanele, iar oamenii au început să iasă în grabă din trenuri și din stații.

Autoritățile germane au intervenit imediat și au decis evacuarea a până la 1.000 de persoane, pentru a evita o situație și mai periculoasă. Din cauza fumului, una dintre liniile de metrou a fost suspendată temporar, iar traficul din zonă a fost complet dat peste cap înaintea meciului.

🚇 MÜNİH METROSUNDA GERGİN ANLAR! Bayern Munich ile Paris Saint-Germain arasındaki dev maç öncesi, Munich metrosunda olay çıktı. Paris taraftarları, metro içinde duman bengali yaktıkları gerekçesiyle polis tarafından araçtan indirildi. ⚠️ — Türkiye Haberci (@turkiye_haberci)

Ciocniri între suporteri pe străzile din Germania

Presa internațională notează că în apropierea stațiilor s-au înregistrat și momente tensionate între Jandarmii și polițiștii mobilizați pentru semifinală au intervenit rapid pentru a separa grupurile de suporteri și pentru a preveni izbucnirea unor confruntări violente.

Autoritățile urmează acum să analizeze imaginile surprinse în metrou și să stabilească eventualele sancțiuni pentru cei implicați în incidente.