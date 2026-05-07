Haos de nedescris la Munchen. O mie de suporteri au fost evacuați înaintea meciului cu PSG!

Haos la München înaintea semifinalei dintre Bayern și Paris Saint-Germain. Până la 1.000 de persoane au fost evacuate din metrou după ce fanii francezi au aprins torțe și fumigene.
Alex Bodnariu
07.05.2026 | 07:00
Atmosferă incendiară și haos total la München înaintea semifinalei de UEFA Champions League dintre Bayern München și Paris Saint-Germain. Duelul avea o miză uriașă, calificarea în finala competiției, însă orele premergătoare partidei au fost umbrite de incidente grave petrecute în metroul orașului german.

Totul a izbucnit după ce mai mulți suporteri ai lui PSG au aprins torțe și fumigene în stațiile și garniturile de metrou care mergeau spre stadion. În doar câteva minute, fumul dens a acoperit peroanele, iar oamenii au început să iasă în grabă din trenuri și din stații.

Autoritățile germane au intervenit imediat și au decis evacuarea a până la 1.000 de persoane, pentru a evita o situație și mai periculoasă. Din cauza fumului, una dintre liniile de metrou a fost suspendată temporar, iar traficul din zonă a fost complet dat peste cap înaintea meciului.

Ciocniri între suporteri pe străzile din Germania

Presa internațională notează că în apropierea stațiilor s-au înregistrat și momente tensionate între fanii celor două echipe. Jandarmii și polițiștii mobilizați pentru semifinală au intervenit rapid pentru a separa grupurile de suporteri și pentru a preveni izbucnirea unor confruntări violente.

Scenele au transformat centrul orașului München într-un adevărat haos cu doar câteva ore înaintea unuia dintre cele mai importante meciuri ale sezonului european. Autoritățile urmează acum să analizeze imaginile surprinse în metrou și să stabilească eventualele sancțiuni pentru cei implicați în incidente.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
