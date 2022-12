Haos după promulgarea legii plafonării prețurilor la energie: ”A fost redectatată în mod hilar”. Nouă milioane de români afectați

Întârzierea cu care a fost promulgată legea de modificare a ordonanței de urgență privind energia va fi resimțită de români, care sunt obligați să depună cereri către furnizori până la sfârșitul anului, pentru a beneficia de facturi plafonate. Pe de altă parte, operatorii economici vor trebui să proceseze în timp record solicitările în acord cu noua legislație. Specialiștii susțin că acest lucru este aproape imposibil, în condițiile în care vin Sărbătorile de iarnă.

Românii, obligați să trimită cereri către furnizor până la 31 decembrie

a Guvernului 119/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 a fost promulgată pe 13 decembrie, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2023.

Aceasta prevede plafonarea și compensarea facturilor la energie pentru anumite categorii de consumatori, pe baza unei solicitări către furnizor depusă în luna precedentă. Potrivit specialiștilor, în lipsa acestei cereri, românii nu vor beneficia de facturi sub nivelul de 1,3 lei/kWh, așa cum prevede legea.

”În aceste condiții apare absurditatea ca Legea să oblige 9 milioane de consumatori în decurs de 15 zile, în această perioadă de sărbători să alerge și să depună adrese și declarații la furnizor”, arată Dumitru Chisăliță, președintele asociației Energia Inteligentă.

Ce se întâmplă în cazul în care solicitarea nu se trimite sau nu ajunge la furnizor? Potrivit lui Chisăliță, românii vor achita 1,3 lei/kWh, adică cu 60%-90% decât în situația în care consumatorul s-ar fi încadrat în .

Dumitru Chisăliță: ”Clientul trebuie să declare pe proprie răspundere că nu are alt loc de consum”

O altă normă legală aproape imposibil de pus în practică este cea care se referă la locurile de consum. Mai exact, noua lege stabilește că prețul plafonat de sub 1,3% se aplică exclusiv la locurile de consum de domiciliu/reședință.

”Modul în care a fost scrisă această lege duce la o măsură hilară. Această situație determină necesitatea ca un furnizor să acorde aceste plafonări și să-și recupereze banii de la stat exclusiv în situația în care se asigură că clientul casnic beneficiază o singură data de preț plafonat la un singur loc de consum.

În aceste condiții furnizorul trebuie să fie informat și să primească o declarație pe proprie răspundere că acesta are un singur loc de consum unde va beneficia de preț plafonat și care este acela și să declare tot pe proprie răspundere că nu are un alt loc de consum unde poate beneficia de preț plafonat sub 1.3 lei/kWh”, mai arată Dumitru Chisăliță.

Premierul Ciucă spune că ANRE trebuie să rezolve situația

Specialistul în energie consideră că singura măsură care poate fi luată pentru a regla aceste situații este o nouă Ordonanță de Urgență care să elimine prevederea privind acordarea plafonării exclusive pentru o singură locuință. ”O nouă Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii de aprobarea a unor Ordonanțe de Urgență, care au modificat alte Ordonanțe de Urgență”, spune președintele asociației Energia Inteligentă.

Premierul Nicolae Ciucă spune, însă, că ANRE trebuie să se ocupe de aceste aspecte. Într-o declarație făcută miercuri dimineața, referitoare la problema celor 9 milioane de români care trebuie să depună solicitări la furnizorul de energie, Ciucă a explicat că acest lucru nu trebuie rezolvat de guvern.

„Este vorba de o procedură tehnică. Dacă într-adevăr există acest aspect, atunci așa cum s-a făcut de fiecare dată, ANRE trebuie să găsească formula prin care, odată ce legea a fost aprobată, normele tehnice să prevadă și modul în care soluționează această problemă”, a declarat Nicolae Ciucă.