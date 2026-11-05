Sport

Haos în Conference League! Meci oprit, teren înghițit de fum și petarde. Video

Flaviu Popa
05.11.2026 | 20:34
Haos in Conference League Meci oprit teren inghitit de fum si petarde Video
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Fumigene și torțe la Thun - Hearts
Meciul Thun - Hearts din Conference League a fost întrerupt la din cauza materialelor pirotehnice folosite de fanii echipei gazdă. Terenul a fost acoperit de fum minute bune.
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Partida de Conference League dintre Thun (Elveția) și Hearts (Scoția) a fost întreruptă la scurt timp după fluierul de start, după ce fumul dens a redus vizibilitatea aproape de zero într-o parte a terenului. Ambele echipe au fost nevoite să reia încălzirea, în timp ce ultrașii gazdă își făceau de cap în tribună.

Partida dintre Thun și Hearts a fost oprită din cauza torțelor și a fumigenelor

Hearts a avut parte de un început neobișnuit pentru o echipă din Scoția, chiar în deplasarea din Conference League în Elveția, după ce meciul cu Thun a fost întrerupt la doar câteva momente de la start. Partida din Conference League, disputată în deplasare împotriva celor de la FC Thun, a început la ora programată, însă a fost oprită la scurt timp după ce suporterii gazdelor au aprins numeroase materiale pirotehnice.

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Deși jucătorii au încercat să continue partida, vizibilitatea a scăzut aproape de zero într-o parte a terenului, din cauza fumului gros care se ridica din tribune. Așa cum arată publicația Daily Record Sport, parta celor de la Thun nici măcar nu mai putea fi văzută la televizor, iar arbitrul cipriot Kyriakos Athanasiou a fost nevoit să întrerupă jocul.

Jucătorii s-au încălzit timp de 8 minute, până când aerul a devenit respirabil

Fumul nu s-a risipit suficient în câteva secunde, astfel că jucătorii ambelor echipe au fost nevoiți să efectueze o nouă încălzire, într-una dintre jumătățile terenului. După o întrerupere de aproximativ opt minute, arbitrul a considerat că vizibilitatea este suficient de bună pentru reluarea partidei, care a continuat cu o aruncare de la margine în favoarea lui Hearts.

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Scoțienii au fost foarte aproape să deschidă scorul imediat după reluarea jocului. Jordi Altena a executat o aruncare de la margine, mingea a ajuns la Claudio Braga, care i-a pasat lui Josh McPake, aflat la bara a doua. Acesta a trimis un șut pe spațiul porții, însă portarul lui Thun, Niklas Steffen, a reușit să rețină mingea la bara din apropiere. Ocaziile s-au răzbunat rapid, iar Thun a făcut 2-0 până în minutul 40 prin McCart (’22 – autogol) și Labeau (’34).

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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