Haos în emiterea facturilor la energie, după eliminarea plafonării. Milioane de clienți, vizați de schimbările radicale

PPC, fostul Enel, anunță schimbări pentru toți clienții din România. Facturile de energie electrică și gaze aferente consumului din luna iulie 2025 vor fi emise mai târziu decât de obicei și vor conține un cod de bare suplimentar.

Ce se întâmplă cu facturile la PPC. Toți clienții vor fi afectați

Acesta este destinat persoanelor aflate în sărăcie energetică, pentru plata la oficiile poștale. Compania a transmis că facturile vor fi generate etapizat, începând cu data de 21 august. Întârzierea apare ca urmare a adaptării sistemelor la noile prevederi legislative.

Clienții nu trebuie să își facă griji, pentru că vor avea la dispoziție același număr de zile prevăzut în contract pentru plată. PPC le reamintește clienților că, începând cu 1 iulie 2025, schema de sprijin pentru energie prevăzută de OUG nr. 6/2025 a încetat.

În acest context, cu TVA redus la 21%. Clienții care întâmpină probleme sau care nu înțeleg mai multe detalii se pot informa din aplicația myPPC, unde trebuie să își facă cont, sau în notificările trimise pe e-mail.

De asemenea, persoanele care se confruntă cu probleme sau nu reușesc să își achite facturile pot solicita eșalonarea plăților. Solicitarea se poate face prin call-center, contul online, formularul de contact sau direct în magazinele PPC. Compania susține că vrea să găsească cele mai bune soluții și pentru clienții care vor avea probleme financiare.

Ce trebuie să știe clienții PPC

Schimbările anunțate se aplică tuturor clienților, însă codul de bare suplimentar va ajuta în special persoanele vulnerabile. Prin acest sistem, cei aflați în sărăcie energetică își pot achita facturile direct la poștă, mai ușor și mai sigur. Se pare că noile facturi vor fi emise la finalul lunii august.

În ultima perioadă, mai ales după eliminarea schemei de ajutor de la stat, s-a tot vorbit despre un val uriaș de scumpiri, iar românii au intrat în panică. : într-un an și jumătate, facturile ar putea scădea cu până la 15%. El spune că e nevoie doar de răbdare și de aplicarea unui plan în trei etape.

Prima măsură anunțată de ministru este creșterea producției de energie la nivel național. În următoarea perioadă ar urma să fie adăugați 1.500 de megawați în sistem, prin proiecte deja începute. Astfel, România ar produce mai mult și s-ar reduce dependența de prețurile pieței.

Când ar urma să se ieftinească facturile la energie

A doua soluție este legată de pierderile din rețele. În unele zone se pierde chiar și 20% din energia produsă, iar pentru modernizarea infrastructurii ar fi nevoie de investiții de aproximativ 9 miliarde de euro. Potrivit oficialului, fără aceste lucrări, orice ieftinire e imposibilă.

În final, Bogdan Ivan vrea să pună capăt speculei din piața de energie. Deși producătorii vând cu 400-500 de lei/MWh, consumatorii ajung să plătească aproape dublu. România, împreună cu alte state din UE, va cere la Bruxelles o resetare a mecanismului de prețuri, astfel încât oamenii să nu se mai confrunte cu facturi uriașe.