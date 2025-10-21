Haos în Italia! Ultrașii au atacat cu pietre autocarul care transporta suporterii echipei rivale și au ucis o persoană

ADVERTISEMENT

O persoană a fost ucisă în urma unui atac brutal. Victima este șoferul unui autocar care transporta fanii echipei Pistoia Basket, din Italia, după meciul disputat împotriva celor de la Sebastiani Rieti. Ultrașii echipei rivale au aruncat cu pietre în vehicul, iar una dintre lovituri s-a dovedit a fi fatală.

Șoferul care transporta suporterii spre casă, ucis de fanii rivali. Cum s-a produs tragedia din Italia

Incidentul s-a produs duminică seară, după partida din Serie A2, câștigată de Pistoia pe terenul celor de la Rieti. Potrivit primelor informații, un grup de suporteri locali a atacat autocarul fanilor toscani cu pietre și alte obiecte contondente. O cărămidă a străpuns parbrizul și l-a lovit în plin pe al doilea șofer, care a murit pe loc.

Tragedia s-a petrecut în apropierea localității Contigliano, pe drumul național 79 Rieti–Terni. Tentativele disperate de resuscitare au fost zadarnice, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic. Autocarul fusese escortat de poliție până cu puțin timp înainte de atac, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe agresori.

Reacții în lanț după tragedia din Italia

Primarul or , Alessandro Tomasi, a reacționat imediat după aflarea veștii. „Un act criminal care ne lasă fără cuvinte. Autocarul suporterilor Pistoia Basket a fost atacat cu pietre după meciul de la Rieti. Suntem alături de familia șoferului care a fost ucis. Gândurile noastre se îndreaptă către ei. Ținem legătura cu fanii noștri aflați în autocar și cu autoritățile care investighează tragedia”, a declarat edilul.

Clubul Pistoia Basket a emis, la rândul său, un comunicat: „Am aflat cu profundă durere despre moartea unuia dintre cei doi șoferi care îi transportau pe suporterii noștri spre casă, după deplasarea la Rieti. În așteptarea rezultatelor anchetei, clubul este consternat de circumstanțele care au dus la acest deznodământ. Președintele Joseph David și întreaga familie Pistoia Basket transmit condoleanțe familiei victimei și își exprimă solidaritatea față de cei dragi”.

Reacția oficială a venit și din partea clubului Sebastiani Rieti, care s-a delimitat complet de autorii atacului. „Ceea ce s-a întâmplat la finalul meciului cu Estra Pistoia ne lasă îngroziți. Autocarul fanilor oaspeți a fost ținta unui atac barbar, care a provocat moartea tragică a unui șofer.

Clubul nostru se disociază complet de acest act inacceptabil și transmite condoleanțe familiei îndurerate. Este un incident extrem de grav, care nu are absolut nicio legătură cu sportul și contrazice valorile pe care le promovăm zi de zi”.