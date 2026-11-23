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Organizarea meciului Galatasaray – Aston Villa de marți seară, de la ora României 19:45, din cadrul etapei cu numărul 5 din faza principală a ar putea avea de suferit din cauza unui aspect cel puțin inedit. Mai exact, în cursul zilei de luni în Istanbul, destul de aproape de stadionul echipei „Cim Bom”, a fost reperat un leu.

Un leu produce panică în Istanbul înaintea meciului de Champions League dintre Galatasaray și Aston Villa

Se pare că animalul sălbatic a umblat nestingherit prin oraș pentru ceva vreme, iar după un anumit timp și-ar fi găsit o zonă în care a staționat în cele din urmă, doar că până în prezent nu a fost găsit locul exact, în mod evident cu scopul ca leul să fie extras de acolo, iar ulterior să fie dus, cel mai probabil, la o grădină zoologică, de unde de altfel în principiu chiar ar fi și „evadat”.

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Bineînțeles că, în cazul în care animalul nu va fi găsit până în apropierea orei de start, în linii mari ar urma să existe probleme destul de mari în ceea ce privește organizarea acestui meci dintre și , întrucât suporterii care vor merge pe stadion și vor fi nevoiți să treacă și prin arealul respectiv pentru a ajunge acolo ar risca deci să dea în drumul lor și de acel leu.

Leul este căutat în prezent de poliție, inclusiv cu drone

Astfel, în mod firesc, administrația din Istanbul se teme chiar că animalul i-ar putea și ataca pe fani, și bineînțeles nu doar pe ei, ci și pe toți cetățenii care fie locuiesc în zona respectivă, fie sunt nevoiți să treacă pe acolo în diferite scopuri. Potrivit , în prezent leul este căutat intens de poliția din Istanbul.

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Aceasta a alocat în acest context nu mai puțin de 70 de persoane, dar și 7 drone. Autoritățile au informat că în mare au reușit să identifice zona ceva mai largă în care animalul s-ar afla în prezent. Așadar, de acum înainte se fac eforturi susținute pentru a se găsi locul exact, iar ulterior, bineînțeles, leul să fie capturat și astfel pericolul pentru populație să fie îndepărtat.