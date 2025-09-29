Haos în Kazahstan! Fanii au luat cu asalt străzile din Almaty pentru o poză cu starurile lui Real Madrid. Video

Marți începe a doua etapă de Liga Campionilor, iar unul dintre cele mai inedite dueluri va fi cel dintre Real Madrid și Kairat Almaty. Micuța echipă din Kazahstan a ajuns la masa bogaților după ce a trecut de Slovan Bratislava în play-off,

Nebunie la Almaty! Cum au fost întâmpinați fotbaliștii lui Real Madrid la sosirea în Kazahstan

Liga Campionilor a început, iar unul dintre cele mai surprinzătoare nume ce va participa în acest an la cea mai prestigioasă competiție intercluburi este Kairat Almaty. În prima etapă, kazahii au făcut deplasarea până în Lisabona, acolo unde au fost învinși categoric de Sporting, cu scorul de 4-1.

Pentru Kairat Almaty, primul meci de pe propriul stadion va fi cel împotriva lui Real Madrid, cel mai uriaș club de fotbal din istorie, cu 15 Ligi ale Campionilor în palmares și zeci de alte trofee.

Pe lângă aceste aspecte, Real Madrid are în componența sa și adevărate vedete, pentru care sute de fani au creat haos pe străzile din Almaty din dorința de a întâmpina autocarul „los blancos”. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, dar și restul starturilor au scos o mulțime de oameni în stradă.

Câți kilometri a parcurs Real Madrid până în Kazahstan pentru a juca împotriva lui Kairat Almaty în Champions League

Distanța parcursă de Real Madrid este una dintre cele mai mari care vor fi înregistrate în acest sezon de Champions League. Madrilenii au avut de parcurs nu mai puțin de 6.000 de kilometri, iar acest zbor a durat aproximativ 8 ore.

Cu toate acestea, kazahii au fost nevoiți să se deplaseze pe o distanță și mai lungă pentru meciul din prima etapă contra lui Sporting Lisabona. Fotbaliștii și stafful de pe continentul asiatic au parcurs 7.200 de kilometri până în capitala Portugaliei.

Care este cota de piață a lui Kairat Almaty, echipă ce va avea onoarea să joace cu Real Madrid pe propriul stadion. De patru ori sub FCSB

FCSB ar fi avut un parcurs incredibil de accesibil pentru calificarea în Champions League, însă cu toate acestea nu a reușit să-și îndeplinească marele obiectiv, iar România a depășit un deceniu fără să aibă o echipă la „masa bogaților”.

Gigi Becali privește cu amărăciune la Site-ul de specialitate Transfermarkt o cotează pe FCSB la aproape 50 de milioane de euro, în timp ce micuța formație kazahă are un lot de doar 12,7 milioane de euro.

