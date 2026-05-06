News

Haos în Ormuz, o navă franceză a fost lovită în strâmtoare, după ce Trump a suspendat „Proiectul Libertate”. Europa se pregătește de noi scumpiri

Suspendarea operațiunii americane în Strâmtoarea Ormuz a fost urmată de un atac asupra unei nave comerciale franceze. Tensiunile din regiune încep să se resimtă și în economia europeană.
Daniel Spătaru
06.05.2026 | 14:56
Haos in Ormuz o nava franceza a fost lovita in stramtoare dupa ce Trump a suspendat Proiectul Libertate Europa se pregateste de noi scumpiri
SPECIAL FANATIK
Situația din Strâmtoarea Ormuz e pe cale să ducă la creşterea ratelor dobânzilor în Europa Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Donald Trump a făcut o nouă mișcare surprinzătoare şi a ordonat suspendarea temporară a „Proiectului Libertate”, de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, la doar o zi după startul operaţiunii. La scurt timp după anunţ a fost lovită cu proiectile o navă franceză care tranzita zona, iar mai mulţi membri ai echipajului au fost răniţi. În plan economic, Banca Centrală Europeană este gata să intervină în această vară prin două majorări ale ratelor dobânzii, pentru a stopa efectele crizei energetice derivate din criza din Orientul Mijlociu.

Trump anunțase „Proiectul Libertate” duminică seara, asigurând țările ale căror nave au fost blocate de conflict că SUA le vor escorta în siguranță dincolo de căile navigabile aflate sub blocada iraniană. Aproape 23.000 de marinari sunt blocați în Golful Persic din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, iar Comandamentul Militar Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că armata va desfășura „distrugătoare cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave și nave, platforme fără pilot multi-domeniu și 15.000 de militari”, anunţ la care Teheranul a răspuns cu ostilitate.

ADVERTISEMENT

Operațiunea de escortare a navelor a provocat un schimb de focuri între Statele Unite și Iran, precum și o serie de atacuri cu rachete din partea Gărzilor Revoluţionare Iraniene împotriva Emiratelor Arabe Unite, o escaladare nemaiîntâlnită de la intrarea în vigoare a armistiţiului, în urmă cu aproximativ o lună.

Între timp, la câteva ore după suspendarea operaţiunii „Proiectul Libertate”, nava container „San Antonio”, sub pavilion maltez, dar care aparține firmei franceze de transport maritim CMA CGM, a fost ținta unui atac în Strâmtoarea Ormuz, după cum a confirmat compania. „Membrii echipajului au fost răniți şi au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat. Agenția britanică pentru siguranță maritimă UKMTO a confirmat că o navă de marfă a fost lovită de un proiectil de origine necunoscută.

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24.ro
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI

BCE intenționează să majoreze de două ori ratele dobânzii în următoarele luni

Pentru Europa conflictul armat începe să treacă pe plan secundar, analiştii economici apreciază că jocul așteptării se apropie de sfârșit, iar scenariul începe deja să se schimbe într-unul mai sever. Sub presiunea unui baril de țiței de peste 100 de dolari și a logisticii globale strangulate de criza din Strâmtoarea Ormuz, Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește piețele pentru o înăsprire a măsurilor.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a
Digisport.ro
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României

După cum subliniază surse familiarizate cu problema, se conturează o strategie fermă, fără alternative. Astfel, dacă blocada navală din Orientul Mijlociu nu este ridicată în curând, BCE va aproba până la sfârşitul anului două majorări ale ratelor dobânzii, ambele cu câte 25 de puncte de bază (0,25%). Prima ajustare a ratei este programată pentru reuniunea din iunie, iar a doua se preconizează să aibă loc în luna septembrie, după reîntoarcerea din vacanţa de vară.

ADVERTISEMENT

Creșterea ratelor dobânzii va duce la scumpirea creditelor și în România

Creșterea ratelor dobânzii ar avea efecte directe asupra consumatorilor români, prin creşterea dobânzilor la creditele ipotecare şi la creditele de consum. Mai întâi va creşte EURIBOIR, care scumpeşte creditele în euro, dar asta va atrage după şi creşterea IRCC, după care sunt calculate creditele în lei. Măsura BCE ar pune presiune asupra cursului valutar din ţara noastră, dacă Banca Naţională a României nu va creşte la rândul său dobânzile. În caz contrar leul va fi sub presiune, iar riscul de depreciere este foarte mare.

Analiştii spun că BCE dorește să prevină cu orice preț ca un șoc clasic al ofertei, în care un bun primar care devine rar, cum ar fi petrolul, să se transforme într-un șoc al cererii. Mecanismul nu este nou, după cum explică un oficial de rang înalt al BCE: „Creșterile mari ale prețurilor îi împing pe cetățeni să reducă achizițiile, valorile producției se prăbușesc, declanșând concedieri și o compresie structurală a salariilor”. În acest scenariu, explică o a doua sursă, „înclinația de a cheltui dispare, iar spirala recesionistă se activează instantaneu”.

ADVERTISEMENT

 

Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat...
Fanatik
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Managementul de milioane. Cât costă ”creierele” care decid soarta gazelor din Neptun Deep....
Fanatik
Managementul de milioane. Cât costă ”creierele” care decid soarta gazelor din Neptun Deep. Salariile amețitoare ale oamenilor de care depinde securitatea energetică a României
România, campioană în UE la scumpirea energiei electrice. Facturi cu 60% mai mari...
Fanatik
România, campioană în UE la scumpirea energiei electrice. Facturi cu 60% mai mari deși puterea de cumpărare e la pământ. „Discutăm tot felul de aiureli”
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!