Haos în penitenciarele din România! Deținuții ar putea rămâne fără pază. Acuzații privind notele informative secrete

Se anunță haos în penitenciarele din România! Scenariu sumbru cu privire la supravegherea deținuților, în cazul tăierilor salariale și disponibilizărilor.
Dan Suta
20.01.2026 | 18:45
Haos in penitenciarele din Romania Detinutii ar putea ramane fara paza Acuzatii privind notele informative secrete
Haos în penitenciarele din România. Foto-montaj: FANATIK
După fermieri, polițiști și profesori, un nou front de nemulțumire se deschide împotriva măsurilor de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan. De data asta, este vorba despre angajații din penitenciare, căci și ei sunt cuprinși în sectorul bugetar, care avertizează că se poate crea un haos fără precedent în închisorile românești.

Haos în penitenciarele din România. Deținuții s-ar putea să fie păziți mai puțin. Se anunță proteste în fața partidelor de la guvernare!

Austeritatea, prezentată de multe ori drept ”inevitabilă” lovește tot mai multe categorii de persoane angajate la stat. Președintele FSANP (Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor), Cosmin Dorobanțu, a făcut câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK, amenințând cu proteste uriașe la poarta partidelor aflate la guvernare din cauza tăierilor anunțate. Mai mult de atât, sindicalistul ne-a spus ce ar însemna reducerea personalului din închisori, dar și ce reformă urgentă ar trebui făcută, una legată cu o structură internă de informații.

„Suntem împotriva tăierilor salariilor polițiștilor, militarilor și polițiștilor din penitenciare. În coaliția de guvernare s-a stabilit că se vor tăia salariile bugetarilor cu 10%, singura excepție fiind învățământul. Noi ieșim la proteste, cel târziu săptămâna viitoare suntem în fața PNL, apoi mergem la USR și, în cele din urmă, la PSD. Am ales PSD ca ultim partid, pentru că ei au spus inițial că nu sunt de acord cu diminuările salariale și cu disponibilizările. 

1.200 de persoane ar fi afectate, inclusiv de disponibilizări. Asta înseamnă pază mai puțină, drepturi asigurate mai puțin, vorbim în primul rând de asigurarea drepturilor deținuților, pentru că nu o să avem cu cine. Nu-i mai reabilităm. Vă dați seama că 10% din personal va pleca”, a declarat, revoltat, Dorobanțu, pentru FANATIK.

Structura de informații pe care nimeni nu o controlează. Care e pericolul

Cea mai explozivă parte a dezvăluirilor făcute de Dorobanțu abia acum urmează. Acesta a pomenit de existența unei structuri care nu este controlată în niciun fel, asemănătoare cu SIPA de pe vremuri. Liderul FSANP ne-a spus care sunt pericolele absenței unui control a notelor informative care se dau mai departe la alte instituții ale statului.

„Există și la penitenciare o structură de informații, dar nu e similară SRI sau STS. Este ceva similar cu DGIPI, structura de la Poliție. Structurile de informații au un control parlamentar. Există comisii care verifică să nu se creeze abuzuri, să nu se distribuie informații compromițătoare despre viața cuiva. Această structură strânge informații despre jurnaliști, despre politicieni, despre orice om care merge în vizită la cineva. Gândiți-vă că sunt 25.000 de deținuți. Nu există, momentan, un control regulat al acestor informații: să fie o structură care să spună ce caracter operativ a avut o anumită informație strânsă despre cineva. 

„Nu verifică nimeni”

Ar trebui organizată o comisie la nivelul Ministerului Justiției, astfel încât să se analizeze lunar sau trimestrial notele lor secrete de informare pe care le trimit diverselor structuri. Să se analizeze notele trimise altor instituții precum Parchetele, SRI, Poliție. Hai că ălea interne rămân interne, dar cele trimise altor structuri trebuie verificate de cineva. De unde să știu dacă viața mea intimă nu apare într-o notă din aia? Că nu verifică nimeni. E un fel de SIPA, dar cu altă pălărie, se numește Direcția de Prevenire a Criminalității și Terorismului în mediul penitenciar”, ne-a mărturisit Cosmin Dorobanțu.

Cum a ajuns combaterea terorismului temă fierbinte în pușcării. Explicație suprarealistă

Scopul oficial, așadar, ar fi prevenirea infracționalității în carceră, dar și combaterea terorismului. Totuși, cum a ajuns terorismul un subiect fierbinte în mediul penitenciar? Explicațiile oferite de Dorobanțu sunt, nu doar spumoase, ci de-a dreptul incredibile. Ofițerii antitero ar fi intrat în pușcării după ce mai mulți deținuți s-au declarat musulmani, pentru că aceștia primeau o hrană mai consistentă.

„Scopul a fost prevenirea criminalității și a terorismului, adică să se prevină introducerea obiectelor nepermise în penitenciar și a infracțiunilor din închisori: să nu se taie hoții, de exemplu. Structura trebuia să se axeze pe infracțiunile săvârșite în penitenciare și pe terorism, iar noi terorism nu avem. Știți cum au fost introduși ofițerii SRI pentru chestiunile de terorism? Acum câțiva ani, hrana pentru deținuții musulmani era mai consistentă. Deținuții au speculat acest lucru și mulți s-au declarat musulmani, ca să mănânce mai bine. Când au văzut că e un fenomen, au crezut că se radicalizează deținuții în penitenciare, că se fac musulmani, dar ei voiau doar să mănânce mai bine”, a completat Dorobanțu.

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
