Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer de probleme juridice și financiare

Lupta pentru evitarea retrogradării din SuperLiga se tranșează la nivel teoretic la începutul săptămânii viitoare. Atunci, luni, 18 mai, de la ora 20:30, se joacă cele patru meciuri decisive în acest sens. Este vorba despre duelurile Farul Constanța – Metaloglobus, Hermannstadt – FCSB, Petrolul Ploiești – Oțelul Galați și Unirea Slobozia – UTA Arad.
Pe scurt, Petrolul și Farul nu pot retrograda direct și se luptă între ele de la distanță pentru salvarea directă, deci fără baraj, având în concluzie asigurată prezența la play-off-ul de menținere în prima ligă. De asemenea, Hermannstadt și Unirea Slobozia se duelează pentru obținerea celui de-al doilea loc de baraj, deci pentru evitarea retrogradării directe. În rest, celelalte echipe implicate în aceste meciuri nu au o miză reală înaintea ultimei runde din play-out.
Doar că există riscul ca toate aceste calcule să fie aruncate în aer de chestiuni care nu țin de latura sportivă, ci de aspecte juridice și, mai ales, financiare. Concret, până în acest moment nu se știe sigur dacă toate aceste cluburi vor primi licența pentru sezonul viitor de SuperLiga. Ba chiar din contră, există dubii foarte mari în acest sens vizavi de unele dintre ele.
De exemplu, în urmă cu ceva timp în spațiul public a început să se vorbească destul de mult despre faptul că Unirea Slobozia ar urma să nu aibă drept de joc în prima ligă în stagiunea viitoare, chiar dacă își va asigura acest drept pe teren, din cauza unor probleme de natură organizațională. Iar acum, în exclusivitate pentru FANATIK, Mihai Stoica a confirmat în mare măsură această chestiune:
„Nu mi-a plăcut cum s-a prezentat Slobozia (n.r. la meciul direct cu FCSB). Au jucat foarte, foarte dur. În minutul 23 au fost patru faulturi în aceeași fază. Dar, mă rog, să zicem că oamenii au reușit să își îndeplinească obiectivul. Au făcut același rezultat ca Sibiu la Metaloglobus, chiar dacă era greu să obțină punctul ăsta. Doar că înțeleg că nu au licență și se chinuie degeaba.
Ei tot speră să obțină de la TAS ceea ce nu au obținut de la Federație. Dar mi-e greu să cred că TAS-ul va da contra Federației… Din ce am vorbit cu președintele Lemnaru, ar avea probe noi la dosar. E vorba de punctajul academiei. Acolo nu au punctat. Însă e o mare problemă. O spun că știu foarte bine. Sunt cluburi care nu sunt controlate așa cum trebuie și care punctează la academie la capitolele la care nu ar trebui să puncteze”.
De asemenea, există probleme din ce în ce mai mari și la Petrolul Ploiești. După cum FANATIK a informat în exclusivitate, cererea clubului de pe „Ilie Oană” de intrare în concordat preventiv a fost respinsă de către tribunal. În acest context, următorul pas în mod normal ar fi reprezentat de declanșarea procedurii de insolvență. În acest scenariu, întrucât „lupii galbeni” nu au încă un plan de redresare aprobat în instanță, în mod normal nu ar trebui să primească licența pentru sezonul următor de SuperLiga. Până în prezent, cei de la Petrolul nu au informat în mod oficial că ar fi primit licența, ceea ce înseamnă în principiu că există într-adevăr un anumit risc în acest sens.
În plus, după cum se știe deja de ceva timp, și la Hermannstadt există probleme financiare destul de mari. Clubul se află în continuare în insolvență, iar recent Marius Măldărășanu, fostul antrenor al sibienilor, a confirmat pentru FANATIK că a solicitat chiar falimentul societății cu scopul de a-și recupera anumite restanțe financiare. Nu în ultimul rând, și la Oțelul Galați situația este destul de delicată de ceva timp din punct de vedere financiar.
În acest sens, s-a vehiculat la un moment dat în spațiul public faptul că și moldovenii ar fi riscat într-o anumită măsură să nu primească licența pentru următorul sezon de SuperLiga. Așadar, în acest context, se poate concluziona că există în prezent un risc destul de mare ca lupta pentru evitarea retrogradării din SuperLiga să fie decisă în cele din urmă nu pe teren, ci la comisiile FRF sau chiar în tribunale.